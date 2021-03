„Pinigai laimės neatneša“ – dalis mokslininkų su šiuo posakiu nesutinka

Šis tyrimas – tai 5 anksčiau atliktų tyrimų apžvalga, įtraukusi 1,6 milijonus žmonių iš 162 šalių. Mokslininkai norėjo pažiūrėti, kokios emocijos yra siejamos su žemesnių ar aukštesniu pajamų lygiu. Tyrimo autoriai atkreipė dėmesį ir į tai, kai kai kurios šalys yra turtingesnės už kitas, tačiau ir jų viduje pastebimas vienas fenomenas – neturtingi žmonės dažnai yra liūdnesni.

Eddieis M.W. Tongas, Nacionalinio Singapūro universiteto mokslininkas, teigia, kad „pajamų poveikis mūsų emocinei būsenai neturėtų būti nuvertintas“. Tyrimas parodė, kad žemesnės pajamos yra siejamos su nerimu, baime, liūdesiu ir net gėda. Tuo tarpu aukštesnės pajamos yra siejamos su pasitikėjimu savimi, pasididžiavimo jausmu ir ryžtu. Tiesa, mokslininkai nežiūrėjo į aukštesnių pajamų priežastis – gali būti, kad kai kurios emocijos buvo susijusios su nueitu keliu versle ar karjeroje.

Mokslininkai nepastebėjo didesnių turtingų ir neturtingų žmonių skirtumų meilėje ar pyktyje. Tiesiog turtingesni žmonės geriau jaučiasi su savimi ir apie save. Ir tai iš tikrųjų nestebina.

Aukštesnės pajamos dažnai yra susijusios su gerais sprendimais. Laiku pradėtas verslas, pastangos moksluose, išmintingai pakeistas darbas ar įgytas įgūdis. Žmogus dėl to turi jaustis laimingas. Be to, gerų sprendimų efektas yra jaučiamas per kelias kartas.

Geri tėvų sprendimai gali leisti vaikams lankyti geresnes mokyklas ar anksčiau pradėti savo verslus (ar įsilieti į šeimos verslą). Visa tai kuria ryžtą ir pasididžiavimo jausmą. Be to, patys pinigai yra labai svarbus faktorius – jie suteikia laisvę ir užtikrintumą dėl ateities. Jei turite gerą verslo idėją, jūs ją galite įgyvendinti, bet žmogus su daugiau pinigų galėtų ją įgyvendinti greičiau ir su mažiau rizikos.

Tuo tarpu žemesnės pajamos yra susijusios su nerimu dėl ateities. Mažiau uždirbantys žmonės retai turi santaupų, kurios leistų be darbo praleisti bent kelis mėnesius. Jiems sunkiau siekti išsilavinimo ar gerinti įgūdžius, kurie darbo rinkoje leistų judėti aukštyn.

Ką gali gerinti, kai kasdien kelias valandas darbuojiesi kastuvu kažkur Afrikos viduryje? Net ir pats supratimas, kad judesys pirmyn yra būtinas norint gerinti savo gyvenimo sąlygas, nėra toks pigus – jis ateina su išprusimu, kuris nėra taip lengvai pasiekiamas neturtingiems žmonėms.

Pinigai negarantuoja laimės. Tačiau jie suteikia galimybių ir laisvės – du dalykus, kurie padeda lipdyti laimę. Ypač, kai tie pinigai yra pasiekti užsidegimu ir protu.

Šaltinis: www.technologijos.lt