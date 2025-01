Piktinasi namo administratoriaus sąskaitomis: „Mokėsime už 9 aukšto remontą, nors gyvename 5 aukštų name“

Tačiau portalo tv3.lt skaitytoja vilnietė Monika (tikrieji vardas ir pavardė redakcijai žinomi) pasidalijo „Mano būsto“ pranešimu ir sąskaita. Ji piktinosi, kad įmonė siunčia gyventojams bet ką ir reikalauja pinigų.

„Žada remontuoti tarplangį 9 aukšte, tačiau gyvenu name, kuriame tik 5 aukštai.

Vis dėlto panašūs pranešimai jau nebestebina. Tai yra ne pirmas ir nepaskutinis „Mano būsto“ liapsusas“, – tikino moteris.

Skaitytoja pasakojo, kad gyvena bendrabučio tipo būste.

„Vadinasi, gyventojai turi savo kambarius, o virtuvė, tualetas, vonia jau yra bendri. Gyvenu penktame aukšte ir kažkada gavome pranešimą, kad turime susimokėti už žemesnių aukštų bendrųjų patalpų remontą. Tačiau juk nevaikštau į virtuvę ar tualetą pirmame ar trečiame aukšte. Naudojuosi tik savo aukšto virtuve. Tačiau turėjau apmokėti ir kitų gyventojų bendrųjų patalpų remontą.

O kažkada nelaimė ištiko ir mano aukštą. Prakiuro stogas, ėmė šlapti sienos. Ir karto skambinau, rašiau „Mano būstui“. Tačiau mano skundai buvo nė motais. Taigi, dar ilgai gyvenau su šlampančiomis sienomis, kol stogas buvo suremontuotas“, – pasakojo moteris.

Nepagarbus bendravimas?

Dar Monika piktinosi ne tik „Mano būsto“ sąskaitomis, bet ir nepagarbiu darbuotojų bendravimu.

„Reikėtų sutvarkyti laiptinę, ji kelis dešimtmečius nematė remonto, tačiau darbuotojai atkirto, kad čia bendrabutis, todėl bus gerai ir be remonto.

Nesuprantu, koks skirtumas tai bendrabutis ar daugiabutis, visi norime gražiai gyventi. Juk gyventojai nekalti, kad uždirba per mažai ir negali įsigyti butų. Tačiau tuo pačiu uždirbame ir per daug, kad gautume socialinius būstus. Kiekvienas gyvename pagal savo kišenę ir namo administratoriui nereikėtų dėl to šaipytis“, – kalbėjo moteris.

Ji tikino, kad dažnai jau net nebenori veltis į ginčus.

„Jeigu gaunu „Mano būsto“ sąskaitą iki 30 eurų net nežiūriu, už ką ten moku. Tiesiog nusibodo ginčytis. Tačiau jeigu sąskaita jau didesnė, žiūriu už ką mokėsiu. Tačiau skundai nepadeda.

„Ir dabar tikrai sumokėsime ir už 9 aukšto remontą, nors gyvename 5 aukštų bendrabutyje“, – nusivylimo neslėpė Monika.

Įsivėlė klaida

„Mano būsto“ Komunikacijos grupės vadovas Paulius Ugianskis tikino, kad siunčiant gyventojams pranešimą įsivėlė žmogiška klaida.

„Pripažįstame, kad siunčiant pranešimą apie atliktus darbus, įsivėlė žmogiška klaida – namas netyčia buvo pavadintas devynaukščiu, nors iš tiesų jis yra penkiaaukštis. Žinoma, tokia „aukštybė“ galėjo šiek tiek nustebinti gyventojus, bet patikiname, kad tai visiškai neturėjo įtakos nei darbų kokybei, nei jų kainai.

Tačiau gyventojos skundai dėl mūsų veiklos šiame name yra visiškai nepagrįsti, o teiginiai, esą įmonė ignoruoja gyventojų poreikius, yra ne tik klaidinantys, bet ir akivaizdžiai prasilenkiantys su tikrove. Galbūt kai kuriems gyventojams sunku patikėti, bet mes iš tiesų labai atsakingai rūpinamės visais prižiūrimais objektais, nepriklausomai nuo jo tipo, dydžio ar amžiaus“, – tikino įmonės atstovas.

Anot jo, name, kuriame gyvena besiskundžianti skaitytoja, per pastaruosius keletą metų buvo atlikta daugiau nei 180 įvairaus pobūdžio būtinųjų remonto darbų.

„Be to, ne kartą sprendėme kritines situacijas – avarinė tarnyba į šį namą vyko net 80 kartų. Jei tai problemų ignoravimas, tada sunku įsivaizduoti, kaip atrodytų per didelis dėmesys.

Kalbant apie minimus stogo gedimus, norime informuoti, kad pastaraisiais metais šiame name nebuvo fiksuota nė viena problema, susijusios su stogo defektais. Jei kažkam kiltų papildomų klausimų, kur dingo šie gedimai, mūsų atsakymas būtų paprastas – jų per pastaruosius 5 metus tiesiog nebuvo“, – komentavo P. Ugianskis.

Reikalingas gyventojų sutikimas

P. Ugianskis priminė, kad dėl laiptinės remonto darbai gali būti vykdomi tik gavus gyventojų daugumos pritarimą, kaip reikalauja teisės aktai.

„Namo atnaujinimo klausimais organizavome net du visuotinius susirinkimus, tačiau abiem kartais juose dalyvavo mažiau nei 10 proc. patalpų savininkų. Tokia situacija rodo, kad tik mažumai rūpi namo reikalai, o gyventojų dauguma nesiekia aktyviai spręsti jų pačių gerbūvio klausimų.

Atsižvelgdami į teisės aktus ir bendrojo naudojimo turto administravimo principus, be daugumos pritarimo negalime savavališkai vykdyti laiptinės ar kitų panašaus pobūdžio remonto darbų“, – sakė bendrovės atstovas.

Anot jo, visada siekiama užtikrinti aukščiausią paslaugų kokybę.

„Laikomės teisės aktų ir atsakingai vykdome savo įsipareigojimus. Raginame gyventojus remtis faktais, o visuomenę – kritiškai vertinti šiuos nusiskundimus, kadangi šiuo konkrečiu atveju jie neturi nieko bendra su tikrove“, – komentavo P. Ugianskis, kuris atmetė visus gyventojos kaltinimus.