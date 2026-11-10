„Pieno žvaigždės“ parduoda dalį gamyklos Pasvalyje „Rokiškio sūriui“

Bendrovė „Pieno žvaigždės“ pranešė pasirašiusi tai numatančią pirkimo – pardavimo sutartį su „Rokiškio sūriu“ ir jos antrine įmone RS IT.
REKLAMA
Viena didžiausių pieno perdirbimo bendrovių šalyje „Pieno žvaigždės“ už neskelbiamą sumą parduoda dalį sūrių ruošinių gamyklos Pasvalyje turto konkurentei „Rokiškio sūris“.
Viena didžiausių pieno perdirbimo bendrovių šalyje „Pieno žvaigždės“ už neskelbiamą sumą parduoda dalį sūrių ruošinių gamyklos Pasvalyje turto konkurentei „Rokiškio sūris“.
INFORMACIJAPrivatumo politika Apie tv3.lt Logotipai Reklama Kontaktai Karjera Etikos normos Atsakingas atskleidimas Skaidrumo politika
TV3 GrupėTV3 Play Power Hit Radio sportas.lt lamaistas.lt krepsinis.net tevu-darzelis.lt skelbimai.lt autobilis.lt sveikata.lt indeliai.lt