Perspėja gyventojus: šiomis valandomis stipriai pabrangs elektra, geriau be reikalo jos nenaudoti

„Pastarosiomis dienomis vyraujančios oro sąlygos – atvėsęs oras, sumažėjusi vėjo ir saulės jėgainių gamyba bei išaugusi dujų kaina – lėmė elektros kainų šuolį „Nord Pool“ biržoje. Didelės elektros kainos fiksuojamos ne tik Lietuvoje, bet ir kitose kaimyninėse šalyse. Tiek buitiniams, tiek verslo klientams, turintiems su birža susietą elektros tiekimo planą, reikėtų didžiausią dėmesį atkreipti į šias valandas: ryte nuo 8 iki 9 val. ir vakare nuo 19 iki 20 val., nes tuomet kaina bus pasiekusi piką – apie 500 Eur be PVM. Šiomis valandomis vartotojams rekomenduojame kiek įmanoma labiau sumažinti elektros vartojimą ir jai imlius įrenginius naudoti vėlesnėmis valandomis“, – sako M. Kavaliauskas.

Anot „Elektrum Lietuva“ eksperto, palyginti su šiandien, kilovatvalandės kaina bus išaugusi du kartus nuo vidutiniškai 31 ct/kWh iki 60 ct/kWh. Skaičiuojama, kad vidutinis namų ūkis Lietuvoje per mėnesį suvartoja apie 280 kWh elektros.

Pasak jo, klientams, pasirinkusiems nefiksuotos kainos sutartis ir siekiantiems mažinti išlaidas elektrai, būtina operatyvi reakcija į elektros kainų šokinėjimus biržoje, o efektyviausias būdas tam – realiu laiku sekti kainos pokyčius „Nord Pool“ biržoje ir pagal tai priimti sprendimus dėl jos vartojimo tam tikru metu.

„Tai galima padaryti įsidiegus nemokamą „Elektrum Lietuva“ mobiliąją programėlę, kurioje suteikiama informacija apie kainų svyravimus, galima matyti didmeninę elektros kainą Lietuvos regione (su ir be PVM). Be to, vartotojai gali sekti savo vartojimo įpročius, lyginti skirtingus periodus, matyti prognozuojamas sąskaitas. Programėlės vartotojai gali užsisakyti automatinį pranešimą apie tai, kuomet elektros kaina biržoje pakyla iki nustatyto lygio ir pagal tai koreguoti savo vartojimą. Pateikiama informacija aktuali visiems klientams – tiek pasirinkusiems fiksuotą elektros tiekimo planą, tiek susietą su birža, nes padeda efektyviai mažinti išlaidas elektrai“, – akcentuoja „Elektrum Lietuva“ produktų vystymo vadovas.

Jis priduria, kad bendrovės siūloma mobilioji programėlė yra pritaikyta tiek buitiniams, tiek verslo klientams.