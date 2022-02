„Paysera“ stabdys pervedimus į ir iš Rusijos, uždarys sąskaitas Rusijos klientams

Finansinių operacijų apribojimai didžiausią įtaką turės Rusijos rezidentams – juridinių asmenų sąskaitos bus uždarytos. Privačių asmenų sąskaitos bus uždaromos, jeigu asmuo neturi teisės gyventi kitoje šalyje, kuri yra priimtina pagal bendrovės politiką.

Nutraukiamos operacijos Rusijos rubliais. Be to, visiems klientams nutraukiami pervedimai į visus Rusijos ar Baltarusijos bankus, jeigu gavėjas yra Rusijos ar Baltarusijos įmonė. Kitose šalyse registruotos įmonės, kurių pagrindiniai akcininkai yra Rusijos piliečiai be teisės gyventi vienoje iš bendrovei priimtinų šalių, negalės likti bendrovės klientais.

„Vasario 22 d. ES Rusijos bankams pritaikytos sankcijos yra kompromisinės, skirtos, kad joms pritartų visos ES narės. Mes solidarizuojamės su ukrainiečiais ir neaptarnausime beveik visų operacijų, susijusių su Rusija. Įvesdami apribojimus suprantame, kad nesame finansų rinkos milžinai, tačiau norime parodyti, jog savo pasirinkimais kiekvienas darome įtaką. Mes atsisakome pavedimų, o kažkas atsisakys apdrausti, pagaminti, konsultuoti, investuoti, nuvežti“, – sako Gintautas Mežetis, „Paysera“ generalinis direktorius.

REKLAMA

Jis paaiškina, kad įvesdama apribojimus su Rusija susijusioms operacijoms, įmonė taip pat mažina veiklos riziką.

„Nors mes negalime įvesti sankcijų, tačiau turime teisę pasirinkti kokie klientai mums yra priimtini ir kokios apimties paslaugas klientams norime teikti. Taikyti sankcijas tik sprendimus priėmusiems asmenims yra nepakankama. Tankus vairuoja ir prie Ukrainos okupacijos prisideda daug žmonių, kurių mes negalime tiksliai nustatyti. Dalinė atsakomybė už veikiančią valdžią ir jos sprendimus priklauso Rusijos piliečiams, kaip ir už Baltarusijos valdžia ir jos sprendimus Baltarusijos piliečiams”, – sako „Paysera“ vadovas.

Klientams apie apribojimus operacijoms bus pranešta artimiausiomis dienomis. Pagal bendrovės sutartį su klientais, prireiks 60 dienų įspėjimo termino, kol apribojimai klientų operacijoms galės būti įgyvendinami.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak G. Mežečio, gali būti ir taip, kad per artimiausią mėnesį ar du ES/JAV imsis griežtesnių sankcijų Rusijos finansų sektoriui nei buvo priimtos vasario 22 d. Tokiu atveju Paysera ES arba JAV sankcijas įgyvendintų nelaukdama įspėjimo termino, o nedelsiant, laikydamasi galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Paysera apribojimai piniginėms operacijoms, susijusioms su Rusija:

1. Rusijos piliečiai negalės naudotis Paysera sąskaitomis (apribojimas netaikomas Rusijos piliečiams, turintiems leidimą gyventi kitoje bendrovei priimtinoje šalyje). Dabartinės sąskaitos bus uždarytos laikantis sutartyje numatyto įspėjimo laikotarpio.

2. Rusijos ir Baltarusijos įmonės negalės naudotis Paysera sąskaitomis. Dabartinės sąskaitos bus uždarytos.

3. Visi Paysera klientai negalės siųsti pinigų visomis valiutomis į Rusijos ir Baltarusijos bankus, jeigu gavėjas yra juridinis asmuo. Taip pat negalės gauti iš jų pavedimų (pavedimai tarp fizinių asmenų, kurie nepatenka į sankcijas kol kas nebus ribojami, tačiau dažniau ir išsamiau tikrinama jų kilmė bei paskirtis).

REKLAMA

REKLAMA

4. Visiems Paysera klientams išjungiama galimybė atlikti operacijas Rusijos rubliais. Turimus rublius bus leidžiama išsikeisti (parduoti) arba išsivesti į sąskaitą kitame banke.

5. Jau nutrauktas pinigų pervedimas iš WebMoney ir į Webmoney (Rusijos kapitalo elektroninių mokėjimų sistemą).

6. Naujos sąskaitos nebus atidaromos juridiniams klientams, kurių pagrindiniai akcininkai neturi leidimo gyventi bendrovei priimtinoje šalyje.