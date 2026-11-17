Jos nuomone, parkuose prioritetas turėtų būti teikiamas poilsiui, rekreacijai ir pėsčiųjų saugumui.
„Transporto priemonių eismas parkuose nėra tiesiogiai susijęs su pagrindine šių teritorijų – poilsio ir rekreacijos – paskirtimi ir gali konkuruoti su pėsčiųjų naudojama erdve. Parkuose žmonės sustoja, keičia judėjimo kryptį, vaikai gali netikėtai išbėgti į taką, vedžiojami gyvūnai. Todėl vien bendrųjų elektrinių mikrojudumo priemonių eismo taisyklių ir greičio ribojimų ne visais atvejais pakanka pėsčiųjų saugumui užtikrinti ir konfliktinių situacijų rizikai sumažinti”, – dokumento aiškinamajame rašte sako Seimo Ekonomikos ir inovacijų komiteto pirmininko pavaduotoja B. Vėsaitė.
Ji pastebi, kad priėmus įstatymo pakeitimus, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams, kurių įprastas maršrutas eina per parką, gali tekti rinktis alternatyvų maršrutą arba per parko teritoriją priemonę vestis.
Siekiant užtikrinti reguliavimo aiškumą, anot B. Vėsaitės, iki naujų įstatymo nuostatų įsigaliojimo turėtų būti suderintos Kelių eismo taisyklės ir, prireikus, kiti teisės aktai, užtikrintas tinkamas gyventojų informavimas.
Įstatymo pataisas parengusi B. Vėsaitė taip pat pastebi, kad elektrinių mikrojudumo priemonių nuomos paslaugų teikėjams gali tekti pritaikyti mobiliąsias programėles, geografinio ribojimo sistemas ar kitus techninius sprendimus, kad būtų informuojama apie draudimą važiuoti parkuose.
Šiuo metu įstatymas nedraudžia mikrojudumo priemonių vairuotojams šiomis priemonėmis važiuoti parkuose.
ELTA primena, kad lapkričio 12 d. Seimas priėmė Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas, kuriomis suteikė teisę savivaldybių viešosios tvarkos pareigūnams nuo kitų metų kovo mėnesio kontroliuoti dviračių bei elektrinių mikrojudumo priemonių eismą.
Įsigaliojus Seimo pirmininko Juozo Oleko inicijuotiems įstatymo pakeitimams, uniformuoti savivaldybių administracijų įgalioti pareigūnai, atliekantys viešosios tvarkos užtikrinimo funkcijas, prižiūrės, ar dviračių, motorinių dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių, mopedų ir motociklų vairuotojai laikosi teisės aktuose nustatytos eismo tvarkos.
Jie taip pat galės stabdyti šias transporto priemones, atlikti būtiną patikrinimą ir surašyti administracinių nusižengimų protokolus.
Įstatymo pataisų autorius J. Olekas tikisi, kad naujas reguliavimas padės užtikrinti visų eismo dalyvių saugumą, nes šiuo metu pėstieji, ypač vaikai, senjorai, žmonės su negalia viešojoje erdvėje nesijaučia saugūs.
Miestuose populiarėjant elektriniams paspirtukams, dviračiams, kartu didėja ir pažeidimų skaičius.
Šiuo metu eismo priežiūrą ir administracinės atsakomybės taikymą šiems eismo dalyviams iš esmės vykdo tik policija.