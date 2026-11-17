Anot jų, trečiadienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų palis, vyraus nedidelis lietus. Kai kur susidarys rūkas, naktį plikledis. Vėjas daugiausia pietų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos, dieną 2–7 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienį daug kur palis, dieną vyraus nedidelis lietus. Vėjas besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šilumos, dieną 3–8 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 16 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nežymus vandens lygio svyravimas. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Bartuvoje ties Skuodu ir Jūroje ties Taurage – iki 21 cm, Tenenyje ties Miestaliais – iki 18 cm, Minijoje ties Priekule – iki 17 cm per parą. Žymesnis kritimas stebimas Nevėžyje ties Babtais – iki 16 cm, Nemuno atš. Atmatoje ties Rusne – iki 14 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia nedidelis kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 3–9, ežeruose – 2–9, Kuršių mariose – 4–5, Baltijos jūroje – 7–8 laipsniai šilumos.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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