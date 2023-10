Paskutinė proga įsigyti – nei parduotuvėse, nei degalinėse šių prekių neberasite nuo pirmadienio

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pernai atliktas tyrimas parodė, kad veiksniai, nulėmę pasirinkimą pradėti vartoti elektronines cigaretes arba kaitinamojo tabako gaminius, buvo draugų, kolegų ar kitų asmenų pavyzdys (30,6 proc.) ir galimybė įsigyti įvairių skonių ir kvapų gaminius (28,3 proc.), kiek anksčiau skelbė BNS.

Tuo metu Seimas dar šiemet nusprendė uždrausti prekybininkams pardavinėti tabako gaminius, kuriuose yra pridėtinio kvapo ar skonių.

Taip pat politikai uždraudė Lietuvoje prekiauti ir tokiais tabako gaminiais, kuriuose yra medžiagų, leidžiančių pakeisti kvapo, skonio stiprumą ar jų dūmo sodrumą.

Toks reikalavimas kol kas taikomas tik cigaretėms ir joms sukti skirtam tabakui.

Be to, parlamentarai panaikino išimtį, kad rūkomieji kaitinamojo tabako gaminiai gali būti be įspėjimo apie galimą žalą sveikatai. To reikalauja Europos Komisijos direktyva – ribojimais siekiama mažinti šių gaminių vartojimą, o Lietuva juos turi priimti iki liepos 23-osios.

Kai kuriose prekybos vietose tokių tabako gaminių jau neliko

Naujienų portalui tv3.lt „Lidl Lietuva“ atstovė ryšiams su visuomene Lina Skersytė teigė, kad kol kas prekybos vietose minėti tabako gaminiai yra parduodami.

„Šiuo metu kaitinamojo tabako gaminių su pridėtiniais skoniais įsigyti dar galima. Jų bus galima įsigyti dar šią savaitę, iki draudimo įsigaliojimo datos“, – sakė ji.

Prekybos tinklo „Maxima“ atstovė ryšiams su žiniasklaida Raminta Gecevičiūtė taip pat antrina, kad pirkėjai galimybę įsigyti kainamojo tabako gaminių su skoniais ir kvapais gali iki spalio 22 d. imtinai.

„Norfos“ atstovas spaudai Darius Ryliškis bei „Rimi“ Ryšių su visuomene ir korporatyvinės atsakomybės vadovė Eglė Krasauskienė teigė, kad prekybos vietose iki šiol pardavinėjami rūkalai su skoniu ar pridėtiniu kvapu, o prekyba bus sustabdyta iškart įsigaliojus įstatymui.

Tuo metu „Iki“ prekybos tinklo komunikacijos vadovė Vaida Budrienė atkreipė dėmesį, kad nors iki šiol yra prekiaujama pridėtinio kvapo ar skonio kaitinamojo tabako gaminiais, tačiau likučiai senka.

„Ne visose parduotuvėse ir ne visų rūšių, mat nebeturime likučių. Kai tik draudimas įsigalios, tą pačią minutę šių prekių pardavimą blokuosime“, – pastebėjo prekybos tinklo astovė.

Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, didmeninė prekyba kaitinamuoju tabaku pernai didėjo 27,3 proc.

Rado būdą, kaip apeiti įstatymą

Naujienų portalas tv3.lt jau anksčiau yra rašęs, kad elektroninių cigarečių prekeiviai toliau sėkmingai pardavinėja įvairių skonių cigaretes ir jų skysčius – tik dabar ant pakuočių užrašyta „tabako skonis“, o pačios cigaretės esą skleidžia tabako kvapą.

El. cigarečių ir jų pildyklių sudėties, kokybės ir pateikimo rinkai priežiūra bei kontrolė yra Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT) kompetencija.

VVTAT atstovai tąkart pabrėžė, kad ant vienkartinės el. cigaretės ar pildyklės gali būti nuoroda tik į tabako skonį ar kvapą, tačiau, jei po tuo užrašu slepiasi kažkoks kitas skonis ar kvapas (ne tabako), tai būtų laikoma tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (TKĮ) pažeidimu.

Jų teigimu, TKĮ nedraudžia naudoti skirtingas pakuotes ir įvairias spalvas pakuotėms ar el. cigarečių korpusams, tačiau tai nereiškia, kad tokiu būdu galima žymėti įvairius kvapus/skonius turinčias el. cigaretes ar jų pildykles su skysčiu.

„Tokiu būdu parduodant draudžiamo skonio gaminį, nepateikiant apie skonį informacijos ant pakuotės, yra mėginimas apeiti TKĮ, kas yra baudžiama įstatymu. Tokiomis prekėmis negali būti prekiaujama, jos turi būti išimtos iš prekybos“, – komentavo pašnekovai.

VVTAT primena, kad už TKĮ pažeidimus juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo 500 iki 1 tūkst. eurų bauda. Už šių reikalavimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, baudžiami nuo 1 tūkst. iki 2 tūkst. eurų bauda.