Paskolų turėtojams gerų žinių neturi: kalbėti apie palūkanų normų mažinimą dar anksti

Jo teigimu, per metus stebėti rinkos vertinimų, tarp jų ir ECB projekcijų, pokyčiai rodo išliekantį didelį ekonominį neapibrėžtumą, be to, išlieka aukšti infliacijos rodikliai.

„Todėl kalbėti apie palūkanų normų mažinimą, manau, kad šiuo metu tikrai yra per anksti. Mes esame pakankamai ribojančiame lygyje, bet reikia tos strateginės kantrybės išlaikyti palūkanų normas tam, kad infliacija ne tik nukristų ir vėl pakiltų, bet kad patikimai sugrįžtų į tą lygį, kuriame ji turėtų būti“, – žurnalistams pirmadienį sakė G. Šimkus.

„Aš labai nustebčiau, jeigu mes turėtume sumažinti palūkanų normas, pavyzdžiui, kitų metų pirmą pusmetį“, – pridūrė jis.

REKLAMA

REKLAMA

G. Šimkaus vertinimu, nesikeičiant ekonominėms prognozėms gruodžio vyksiančiame artimiausiame ECB posėdyje palūkanų normos taip pat neturėtų būti keičiamos.

REKLAMA

„Mano vertinimu, jeigu nebus kažkokių ypatingai stebinančių duomenų arba tokių, kurie keistų ekonominės raidos projekcijas, esamas (pinigų politikos – BNS) ribojimų lygis yra pakankamas“, – kalbėjo LB valdybos pirmininkas.

Vis dėlto jis neatmetė, kad pablogėjus ekonominiams rodikliams ir prognozėms ECB gali vėl didinti palūkanų normas.

„Šiuo metu padidinti pagrindines palūkanų normas poreikio nebuvo, bet tai nereiškia, kad taip negalėtų atsitikti ateityje. Šiuo metu ekonomikos aktyvumas ir ekonomikos raida sako, ir noriu to tikėtis, kad to neprireiks“, – teigė G. Šimkus.

ECB po 15 mėnesių trukusio pinigų politikos griežtinimo praėjusį ketvirtadienį nusprendė skelbti pertrauką agresyviausiame savo istorijoje pinigų politikos griežtinimo cikle, per kurį bazinės palūkanos buvo keliamos 10 kartų iš eilės.