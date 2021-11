Pasiūlė visiškai uždrausti rūkyti visuose automobiliuose: ar tai pasiteisintų ir Lietuvoje?

Italija lapkričio mėnesį svarstė vieną griežčiausių siūlymų visos Europos mastu – įteisinti naują Italijos kelių kodekso reformą, kurioje įsigaliotų viena iš nuostatų – draudimas vairuotojams rūkyti cigaretes vairuojant transporto priemonę (net ir savo), rašo portalas „The Local“.

Tiesa, tam tikras įstatymas Italijoje jau galioja ir dabar, mat vairuotojams yra draudžiama rūkyti transporto priemonėje tuo atveju, jei kartu važiuoja jaunesnis nei 18 metų amžiaus vaikas arba nėščioji.

Dar pagal 2016 metais priimtą įstatymą Italijoje vairuotojams bei keleiviams gali būti skiriama bauda nuo 50 iki 500 eurų, jeigu šie rūkė automobilyje tuo metu, kai jame buvo nėščioji ar vaikai iki 12 metų. Kiek švelnesnės baudos taikomos tada, jeigu transporto priemonėje kartu važiuoja 12–17 metų amžiaus asmenys.

Tiesa, panašių draudimų, susijusių su rūkymų automobiliuose, galima surasti ir kitose Europos valstybėse, pavyzdžiui, Austrijoje, Prancūzijoje ar Graikijoje.

Tuo metu daugelyje JAV valstijų ir Kanados provincijų taip pat yra draudžiama rūkyti transporto priemonėje tada, kai yra nepilnamečių.

Be to, yra ir tokių šalių, kur rūkymas transporto priemonėse yra uždraustas, pavyzdžiui, Argentinoje, Armėnijoje, Jordanijoje bei Irane.

Italijos laikraštyje „La Gazzetta dello Sport“ rašoma, kad Nyderlandai, Vokietija ir Lenkija taip pat svarsto apie galimybę tam tikrais atvejais uždrausti rūkyti transporto priemonėse.

Atsirado kitų ribojimų

Vis dėlto po audringų svarstymų, Italijos parlamento nariai galiausiai nusprendė, kad prieštaringai vertinamas siūlymas įpareigoti vairuotojus nerūkyti transporto priemonėse turi būti atmestas.

Visgi džiūgauti italams per daug neteks – politikai iškart griebėsi naujų ribojimų: atsirado papildomų ribojimų elektrinių paspirtukų savininkams, išplėstas elektroninių prietaisų sąrašas, kurių vairavimo metu naudoti nebūtų galima, be to, didesnės baudos grėstų už nuorūkų ar šiukšlių išmetimą pro langą,

Kaip eismo saugumą siekiama užtikrinti Lietuvoje?

Susisiekimo ministerijos atstovai atsiųstame komentare tv3.lt naujienų portalui teigė, kad Lietuva kol kas neketina didinti baudų už skirtingus KET pažeidimus, o pagrindinis orientyras, kurį siekiama įgyvendinti – greičio kontrolė.

REKLAMA

„Ministerija artimiausiu metu neketina didinti atsakomybės už KET pažeidimus. Eismo saugos klausimai sprendžiami kompleksiškai – palaipsniui stiprinama kontrolė keliuose, diegiant greičio kontrolės prietaisus ir kitas priemones. Taip pat gerinama kelių infrastruktūra ir inžinerinės eismo saugos priemonės, tobulinamos KET nuostatos“, – sakoma komentare.

Be to, žadama, kad jau kitąmet atsiras tam tikrų KET pakeitimų, kurie, pasak ministerijos, taip pat galėtų padidinti eismo saugumą.

„Pavyzdžiui, 2022 m. sausio 1 d. įsigalios KET pakeitimai, kuriais bus tiksliau reglamentuojama ne viena situacija: keičiama avarinio koridoriaus sudarymo tvarka, draudžiama parkuotis kelio ir išvažiavimo iš kiemo sankirtose, patikslinama tvarka apsisukant šviesoforu reguliuojamoje sankirtoje ir išvažiuojant iš greitėjimo juostos ar įvažiuojant į ją“, – paaiškino Susisiekimo ministerija.