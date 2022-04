Pasaulio karinės išlaidos pasiekė rekordinį lygį: Rusiją lenkia ne tik JAV ar Kinija

Pasaulio karinės išlaidos 2021 m. pirmą kartą viršijo 2 trln. dolerių (1,8 trln. eurų) ribą, teigiama Stokholmo tarptautinio taikos tyrimų instituto (SIPRI) paskelbtoje ataskaitoje.

Taikos tyrimų centro duomenimis, bendros pasaulio gynybos išlaidos siekė 2,113 trln. dolerių (1,966 trln. eurų) – 0,7 proc. daugiau nei 2020 m. ir 12 proc. daugiau nei 2012 m.

Tai buvo septinti metai iš eilės, kai karinės išlaidos didėjo.

„Net ir patiriant ekonominius COVID–19 pandemijos padarinius, pasaulio karinės išlaidos pasiekė rekordinį lygį“, – sakė SIPRI Karinių išlaidų ir ginklų gamybos programos vyresnysis tyrėjas Diego Lopes da Silva.

2021 m. tarp penkių daugiausiai savo karinėms reikmėms išleidžiančių šalių buvo Jungtinės Valstijos, Kinija, Indija, Jungtinė Karalystė ir Rusija, kartu joms teko 62 proc. visų išlaidų.

SIPRI duomenimis, vien JAV ir Kinijai teko 52 proc. visų išlaidų.

Kinijos išlaidos didėjo 27-erius metus iš eilės ir 2021 m. pasiekė 293 mlrd. dolerių. Rusijos išlaidos didėjo trečius metus iš eilės.

Beje, kovą Seimo sprendimu Lietuvos išlaidos gynybai buvo padidintos iki 2,52 proc. šalies BVP, o tai sudaro maždaug 1,2 mlrd. eurų per metus.

World military expenditure reached an all-time high of $2.1 trillion in 2021, the seventh consecutive year that spending increased. New SIPRI data out now.



