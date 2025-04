Pasaulinė sveikatos diena: kokias sveikatingumo iniciatyvas „Lidl“ siūlo savo darbuotojams?

REKLAMA

REKLAMA

„Nuo pat įmonės veiklos pradžios darbuotojai mums yra svarbiausia organizacijos dalis, todėl dedame nuolatines pastangas, kad kiekvienas komandos narys jaustųsi gerai tiek darbe, tiek kasdieniame gyvenime. Kai žmonės yra sveiki ir gerai jaučiasi, jie gali ne tik siekti aukščiausių rezultatų, bet ir kurti pozityvią darbo aplinką. Dėl šios priežasties nuosekliai investuojame į papildomas naudas bei sveikatingumo iniciatyvas, kurios skatina gerą savijautą ir padeda komandai augti bei tobulėti kartu“, – dalinasi „Lidl Lietuva“ darbuotojų gerovės projektų vadovė Marlena Podlevskaja-Kraujalė.

REKLAMA

Rūpinasi fizine sveikata

Išskirtinį dėmesį „Lidl Lietuva“ skiria darbuotojų fizinei sveikatai – jau septintus metus iš eilės visus komandos narius, sėkmingai praėjusius bandomąjį laikotarpį, draudžia privačiu sveikatos draudimu.

„Papildomas sveikatos draudimas suteikia galimybę visiems darbuotojams konsultuotis su privačių gydymo įstaigų gydytojais specialistais, pirkti vaistus ir maisto papildus bei naudotis kitomis sveikatinimo paslaugomis. Taip pat „Lidl Lietuva“ darbuotojai gali be limito naudotis ambulatorinio gydymo paslaugomis, į kurias įeina šeimos gydytojo konsultacijos, gydytojų specialistų apžiūros bei konsultacijos, gydytojų paskirti tyrimai ir diagnostikos paslaugos“, – sako M. Podlevskaja-Kraujalė.

REKLAMA

REKLAMA

Ji priduria, kad įmonė ne tik pasirūpina sveikatos draudimu, bet imasi papildomų veiksmų, stiprinant komandos narių sveikatą.

„Prieš kiekvieną šaltąjį sezoną juos aprūpiname imunitetą stiprinančiais vitaminų rinkiniais. Taip pat rūpinamės ne tik darbuotojų, bet ir jų artimųjų sveikata – visiems kolektyvo nariams bei jų vaikams iki 14 metų suteikiame galimybę nemokamai pasiskiepyti vakcina nuo gripo“, – pasakoja „Lidl Lietuva“ darbuotojų gerovės projektų vadovė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Be to, įmonė nuolat organizuoja įvairias sveikatingumo iniciatyvas. Pavyzdžiui, balandis „Lidl“ paskelbtas sveikatingumo mėnesiu – darbuotojai skatinami daugiau judėti, stiprinti fizinę ir emocinę sveikatą bei aktyviai leisti laiką lauke. Šį mėnesį visi darbuotojai taip pat kviečiami jungtis į žingsnių iššūkį ir fiksuoti, kiek kartu pavyks nueiti žingsnių. Iniciatyva skatina formuoti sveikus įpročius, stiprina įsitraukimą ir bendruomeniškumą.

REKLAMA

Svarbi emocinė gerovė

Emocinė savijauta darbe – vienas svarbiausių aspektų, kuris lemia darbuotojo motyvaciją bei efektyvumą. Pasak M. Podlevskajos-Kraujalės, papildomos naudos nukreiptos ne vien į fizinę sveikatą – įmonė taip pat skiria didelį dėmesį ir emocinės gerovės užtikrinimui.

REKLAMA

„Pasinaudodami papildomo sveikatos draudimo lėšomis, visi darbuotojai gali apsilankyti dešimtyje gydytojo psichoterapeuto ar psichologo-psichoterapeuto seansų per metus. Taip pat mūsų įmonėje veikia „Gali mumis pasikliauti!“ programa, kuri leidžia komandos nariams ir jų artimiesiems nemokamu, 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę veikiančiu numeriu pasikonsultuoti su specialistais psichologiniais, teisiniais ar finansiniais klausimais“, – tvirtina M. Podlevskaja-Kraujalė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Siekiant užtikrinti darbuotojų emocinę gerovę, „Lidl Lietuva“ taip pat yra sukurta darbuotojų gerovės koordinatoriaus pozicija, kurioje dirbantys žmonės kasdien rūpinasi kolegų emocine būkle, atsako į jiems kylančius klausimus bei prisideda prie to, kad visi komandos nariai jaustųsi gerai. Šie asmenys teikia paramą darbuotojams sudėtingose situacijose bei organizuoja iniciatyvas, kurios ragina darbuotojus įsitraukti į įmonės veiklą, kuria organizacijos vidinę kultūrą bei skatina teigiamą ir pozityvią darbo atmosferą.

REKLAMA

Šiuo metu „Lidl Lietuva“ dirba daugiau nei 2,8 tūkst. darbuotojų. Iš viso Lietuvoje veikia 81 „Lidl“ parduotuvė 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.

Straipsnį parengė: „Lidl Lietuva“.