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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Pasakė, kuriuos mokesčius didins lietuviams: „Turėjome visą sąrašą, kurios labai brangiai kainuoja valstybei“

2026-11-05 17:45 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-05 17:45
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Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad valdantieji antradienį ketina priimti galutinį sprendimą, kokius mokestinius pakeitimus siūlys – kol kas iš esmės sutariama nuo kitų metų didinti šiemet įvestą cukraus mokestį, peržiūrėti kai kurių lengvatų taikymą.

Pasakė, kuriuos mokesčius didins lietuviams: „Turėjome visą sąrašą, kurios labai brangiai kainuoja valstybei“ (nuotr. Gedimino Bartuškos / ELTA)
GALERIJA (34)

Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad valdantieji antradienį ketina priimti galutinį sprendimą, kokius mokestinius pakeitimus siūlys – kol kas iš esmės sutariama nuo kitų metų didinti šiemet įvestą cukraus mokestį, peržiūrėti kai kurių lengvatų taikymą.

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„Dėl cukraus mokesčio jau praėjusią savaitę buvo apsispręsta, (..) bet palaukime antradienio, tada pilną paketą galėsime pristatyti“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį sakė T. Valys.

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Antradienį suplanuotas kitas darbo grupės posėdis, trečiadienį numatomas koalicinės tarybos posėdis. Pasak ministro, posėdis buvo konstruktyvus, tačiau galutiniai sprendimai dar nepriimti.

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(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Seimui pristatytas 2027-ųjų šalies biudžeto projektas

Valys: sprendimas dėl mokesčių – antradienį, didintume cukraus mokestį, peržiūrėtume lengvatas

Iš valdančiosios koalicijos atstovų sudaryta darbo grupė svarsto galimybes didinti biudžeto pajamas.

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Anot finansų ministro, nuo kitų metų padidintas cukraus mokestis galėtų atnešti apie 19-24 mln. eurų papildomų pajamų. Tiesa, T. Valio teigimu, keičiant įstatymą cukraus mokesčio bazės plėsti neplanuojama.

„Tai bus susiję su cukraus dedamąja“, – tikino jis.

Finansų ministras taip pat pažymėjo, kad darbo grupė ketina koncentruotis į skirtingų lengvatų mažinimą – šiuo metu dėl jų taikymo valstybės biudžeto surinkimas mažėja daugiau nei 3,8 mlrd. eurų.

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„Turėjome visą sąrašą, kurios labai brangiai kainuoja valstybei, (…) detaliai perėjome per visą sąrašą, pažiūrėjome, ką galėtume svarstyti“, – pridūrė jis.

„Kai kurias lengvatas svarstysime peržiūrėti“, – teigė ministras.

Anot T. Valio, taip pat ieškoma sutarimo dėl koalicijos partnerių „valstiečių“ siūlymų didinti akcizus tabakui, alkoholiui.

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Anksčiau skelbta, kad taip pat būtų galima svarstyti labiau apmokestinti azartinius lošimus ir loterijas. 

2027 m. valstybės biudžeto projekte numatomas 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) valdžios sektoriaus deficitas ir 48,2 proc. BVP valstybės skola.

Visgi pagal Bendrijos Mastrichto kriterijus valdžios sektoriaus deficitas neturėtų viršyti 3 proc. BVP, o valstybės skola – 60 proc. BVP.

indeliai.lt

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