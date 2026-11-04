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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Seimo komitetas pritarė 2027–2029 m. biudžeto projektui

2026-11-04 15:36 / šaltinis: ELTA
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2026-11-04 15:36
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Seimo Švietimo ir mokslo komitetas pritarė 2027–2029 metų valstybės biudžeto projektui ir pasiūlė didinti finansavimą akademinės etikos priežiūrai, aukštojo mokslo infrastruktūrai bei mokyklinių autobusų įsigijimui.

Lietuvos valstybės biudžetas (nuotr. Josvydo Elinsko)
GALERIJA (34)

Seimo Švietimo ir mokslo komitetas pritarė 2027–2029 metų valstybės biudžeto projektui ir pasiūlė didinti finansavimą akademinės etikos priežiūrai, aukštojo mokslo infrastruktūrai bei mokyklinių autobusų įsigijimui.

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Komitetas siūlo skirti daugiau lėšų Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Studijų miestelio projektui, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos rekonstrukcijai ir mokykliniams autobusams įsigyti.

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„Švietimas ir mokslas nėra išlaidos – tai investicija į valstybės ateitį. Todėl svarbu užtikrinti ne tik kasdienį ugdymo proceso finansavimą, bet ir sąlygas moderniai mokslo bei studijų infrastruktūrai, akademinės bendruomenės stiprinimui ir švietimo prieinamumui visoje Lietuvoje“, – pranešime cituojama komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė.

Komitetas savo išvadoje pagrindiniam komitetui siūlo atsižvelgti į pateiktus pasiūlymus, kuriais siekiama gerinti ugdymo kokybę, stiprinti mokslo potencialą ir užtikrinti tvarią švietimo sistemos plėtrą.

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