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Pangonis: dėl 48 mln. eurų kompensacijos „Grigeo Klaipėdai“ gresia bankrotas

2026-11-11 08:01 / šaltinis: BNS
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2026-11-11 08:01
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„Grigeo“ grupės prezidentas Gintautas Pangonis teigia, kad teismui iš kartono gamybos bendrovės „Grigeo Klaipėda“ priteisus 48 mln. eurų kompensaciją už gamtai padarytą žalą, įmonei gresia bankrotas, rašo portalas „Verslo žinios“.

„Grigeo“ vadovas Gintautas Pangonis (nuotr. Broniaus Jablonsko)

„Grigeo“ grupės prezidentas Gintautas Pangonis teigia, kad teismui iš kartono gamybos bendrovės „Grigeo Klaipėda“ priteisus 48 mln. eurų kompensaciją už gamtai padarytą žalą, įmonei gresia bankrotas, rašo portalas „Verslo žinios“.

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Dėl to šis sprendimas bus skundžiamas Apeliaciniam teismui.

„Kitos išeities, kaip tokiu atveju skelbti bankrotą šiuo metu nematome“, – „Verslo žinioms“ teigė G. Pangonis.

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Kaip rašė BNS, Šiaulių apygardos teismas praėjusią savaitę visiškai patenkino Aplinkos apsaugos departamento (AAD) civilinį ieškinį – „Grigeo Klaipėda“ valstybei turės sumokėti 48 mln. eurų kompensaciją už gamtai padarytą žalą.

Teismas taip pat bendrovei skyrė subendrintą 2 mln. eurų baudą bei uždraudė ją pertvarkyti, kol bus įvykdyta ši bausmė.

G. Pangoniui skirta subendrinta 120 tūkst. eurų bauda, jam taip pat atimta teisė trejus metus dirbti vadovaujamą darbą.

indeliai.lt

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