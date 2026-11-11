Pangonis: dėl 48 mln. eurų kompensacijos „Grigeo Klaipėdai“ gresia bankrotas

Dėl to šis sprendimas bus skundžiamas Apeliaciniam teismui.
„Kitos išeities, kaip tokiu atveju skelbti bankrotą šiuo metu nematome“, – „Verslo žinioms“ teigė G. Pangonis.
Kaip rašė BNS, Šiaulių apygardos teismas praėjusią savaitę visiškai patenkino Aplinkos apsaugos departamento (AAD) civilinį ieškinį – „Grigeo Klaipėda“ valstybei turės sumokėti 48 mln. eurų kompensaciją už gamtai padarytą žalą.
Teismas taip pat bendrovei skyrė subendrintą 2 mln. eurų baudą bei uždraudė ją pertvarkyti, kol bus įvykdyta ši bausmė.
G. Pangoniui skirta subendrinta 120 tūkst. eurų bauda, jam taip pat atimta teisė trejus metus dirbti vadovaujamą darbą.