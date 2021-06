„Pandora“ nebepardavinės iškastų deimantų ir nuo šiol siūlys tik tvarias, laboratorijose pagamintas alternatyvas

„Pandora“ generalinis direktorius Alexanderis Lacikas BBC sakė, kad šis pokytis yra kompanijos plano tapti tvariu verslu dalis. Pasak jo, prekybos laboratorijoje sukurtais deimantais pradžia: „Žymi naują „Pandora“ etapą, nes mes nebepardavinėsime iškastų deimantų, jų nebenaudosime ir savo papuošaluose.“

Laboratorijoje pagaminti deimantai yra pigesni nei įprasti deimantai, tačiau jų optinės, cheminės, šiluminės ir fizinės savybės yra visiškai tokios pat. Jie taip pat yra klasifikuojami pagal tuos pačius standartus: pjūvį, spalvą, skaidrumą ir karatus.

Deimantų gavyba iš žemės kelia ne tik aplinkosaugos, bet ir etines problemas: šie brangakmeniai yra riboti ištekliai, kuriems susiformuoti gali prireikti milijardų metų. Be to, jie dažnai yra išgaunami šalyse, neturinčiose infrastruktūros, reikalingos gavybai be konfliktų užtikrinti.

2020–2021 m. „Baim“ ataskaitoje teigiama, kad vartotojams, investuotojams ir vertės grandinei rūpi produktų tvarumas, skaidrumas ir socialinė darbuotojų gerovė. Šie veiksniai kadaise buvo tik kartais iškeliami klausimai, tačiau dabar jie yra tapę svarbia pramonės, prekybos ir vartotojų sprendimų priėmimo proceso dalimi. Ataskaitoje taip pat pastebima, kad pigiau kainuojantys laboratorijose pagaminti deimantai yra patrauklesni jauniems žmonėms, kuriems yra svarbu, kaip brangakmenis buvo išgautas.

2020 m. žmogaus teisių stebėjimo ataskaita parodė, kad reikės nueiti dar ilgą kelią, norint užtikrinti, kad iškasami deimantai būtų išgaunami atsakingai. „Pagrindinės juvelyrikos kompanijos tobulina savo aukso ir deimantų įsigijimą, tačiau daugumą jų vis dar negali užtikrinti, kad jų papuošalų gamybos metu nėra pažeidžiamos žmogaus teisės“, – rašoma ataskaitoje.

„Pandora“ taip pat džiaugiasi, kad jų laboratorijoje pagamintų deimantų linija, įskaitant ir produkto pakuotę bei pervežimą, gavo anglies atžvilgiu neutralaus produkto sertifikatą. Tai pirmieji kompanijos žingsniai, siekiant tapti mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančia įmone. Vidutiniškai 60 proc. energijos, sunaudotos kolekcijos deimantų gamybos procese, buvo išgauta iš atsinaujinančių šaltinių. Įmonė tikisi, kad iki 2022 m., kai deimantai pasirodys pasaulinėje rinkoje, šis rodiklis pasieks 100 proc.

„Mes norime tapti mažai anglies dioksido išskiriančiu verslu. Turiu keturis vaikus, ir vieną dieną paliksiu šią žemę, bet tikiuosi ją palikti geresnės būklės, nes per pastaruosius 50 metų mes ją suniokojome“, – sakė A. Lacikas.