Pandemija Lietuvoje sukūrė naują darbą – labiausiai susidomi moterys

Vyriausybei priėmus sprendimą, jog nuo rugsėjo 13 dienos visoje šalyje didelė dalis paslaugų ir prekybos vietų galės aptarnauti tik tuos klientus, kurie turės galimybių pasą, gerokai išaugo apsaugos darbuotojų poreikis šalyje.

Pandemija sukūrė naują profesiją

Su poreikio augimu pastebėtas ir susidomėjusiųjų užimti apsaugos darbuotojo – galimybių paso kontrolieriaus poziciją kreipimųsi skaičiaus augimas. „Ekskomisarų biuro“ personalo vadovės Vaivos Raciborskaitės teigimu, besidominčiųjų skaičius pastaruoju metu išaugo net keliskart.

„Keičiantis situacijai šalyje, gerokai padidėjo susidomėjimas „Ekskomisarų biuro“ paslaugomis. Be to, ženkliai išaugo ir asmenų, siekiančių užimti apsaugos darbuotojo – galimybių paso kontrolieriaus poziciją skaičius. Jei anksčiau per mėnesį sulaukdavome 20–30 besikreipiančiųjų, dabar tokio skaičiaus kreipimųsi sulaukiame kasdien“, – komentuoja V. Raciborskaitė.

„Ekskomisarų biuro“ duomenimis, galimybių paso kontrolieriaus pozicija domisi įvairių Lietuvos miestų gyventojai. Tiesa, didžiausias darbuotojų poreikis jaučiamas didžiuosiuose miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Šiuo metu aktyviai ieškoma net 200 naujų darbuotojų, galinčių užimti galimybių paso kontrolieriaus poziciją.

Labiausiai susidomėjusios – moterys

Pasak „Ekskomisarų biuro“ personalo vadovės, šiuo metu dėl galimybių paso kontrolieriaus pozicijos daugiausiai kreipiasi moterys.

„Tikėtina, jog ši pozicija yra kur kas patrauklesnė nei apsaugos darbuotojo, kadangi nereikalingas apsaugos darbuotojo pažymėjimas ar patirtis. Tokiu moterų aktyvumu labai džiaugiamės ir labai laukiame visų prisijungiant prie mūsų didelės komandos“, – dėsto „Ekskomisarų biuro“ personalo vadovė.

V. Raciborskaitė atkreipia dėmesį – joks papildomas pasiruošimas norint dirbti galimybių paso kontrolieriumi nereikalingas, svarbu tik noras dirbti, atsakomybės jausmas ir pareigingumas. Pradedant galimybių paso kontrolieriaus darbą „Ekskomisarų biure“, darbuotojai yra paruošiami, jiems sudaromos sąlygos turėti įvadinius apmokymus.

„Svarbu, jog asmuo būtų emociškai ir psichologiškai stabilus bei pasiruošęs konfliktinėms situacijoms. Galbūt jos nebus labai dažnos, visgi tokiems dalykams reikėtų būti pasiruošus. Būtent todėl kiekvienas naujas darbuotojas turi galimybę praeiti įvadinius apmokymus, kuriuose gauna konfliktų valdymo, tinkamo reagavimo stresinėse situacijose ir pan. pagrindus“, – toliau komentuoja V. Raciborskaitė.

Norintieji ir galintieji dirbti galimybių paso kontrolieriaus darbą kviečiami kreiptis į „Ekskomisarų biurą“.