Pamatykite: nacionaliniame stadione pradėtas dengti stogas

„Stogas iš esmės keičia žiūrovo patirtį atvirame stadione. Rungtynės ar koncertas trunka kelias valandas, todėl apsauga nuo kritulių svarbi tiek šeimoms su vaikais, tiek visiems, atvykstantiems į renginius vėsesniu metų laiku. Spalį, kaip ir planavome, pradėjome stogo dengimą, iki didžiųjų metų švenčių numatome uždengti daugiau nei pusę jo ploto“, – sako stadiono generalinės rangovės, vienos iš didžiausių statybos bendrovių Lietuvoje „Naresta“ vadovas Tadas Grincevičius.
Šiuo metu stogo darbai vyksta keliose stadiono dalyse: vienose montuojami paskutiniai laikančiųjų metalinių konstrukcijų elementai, kitose įrengiami stogo sluoksniai. Lapkritį numatoma užbaigti paskutinį likusį kampą ir sujungti konstrukcijas į vientisą sistemą, taip pat pradėti stadiono fasado montavimo darbus.
Iki švenčių – beveik 60 proc. uždengto stogo ploto
„Konstrukcijų montavimą ir stogo dengimą vykdome lygiagrečiai. Užbaigtas konstrukcijų dalis perduodame dengimo darbus atliekančioms komandoms, kol kitur dar tęsiamas montavimas. Tam reikia tiksliai suderinti darbų eiliškumą, medžiagų tiekimą ir kėlimo darbus, tačiau taip galime nuosekliai didinti dengiamo stogo plotą nelaukdami paskutinių konstrukcijos elementų“, – teigia T. Grincevičius.
Bendras stogo plotas siekia 9,5 tūkst. kv. m. Šiuo metu sumontuota 3,1 tūkst. kv. m profiliuoto metalo pakloto – pagrindo, ant kurio įrengiami kiti stogo sluoksniai. Stogo dangos sistemą sudaro profiliuotas paklotas, šilumos izoliacija ir hidroizoliacinė danga, apsauganti nuo vandens.
Dengimo darbai suskirstyti į du etapus. Pirmuoju numatyta uždengti 5,6 tūkst. kv. m, arba beveik 60 proc. viso stogo ploto. Šiuos darbus planuojama užbaigti iki šventinio laikotarpio gruodžio pabaigoje. Likusi stogo dalis bus dengiama sausį-vasarį. Galutiniai terminai priklausys nuo oro sąlygų.
„Šių darbų eigai tiesioginės įtakos turi vėjas, krituliai ir temperatūra. Vertiname tiek galimybes saugiai dirbti aukštyje, tiek sąlygas tinkamai įrengti dangą – nuo to priklausys jos sandarumas ir ilgaamžiškumas“, – sako „Naresta“ vadovas.
Ruošiamas pagrindas futbolo aikštei
Kartu su stogo darbais ruošiamas ir pagrindinės futbolo aikštės pagrindas: keliamas jo lygis, ruošiamasi įrengti laistymo ir šildymo sistemas, aplink aikštę tiesiami lietaus nuotekų vamzdynai.
Šie sprendiniai svarbūs būsimos vejos priežiūrai ir aikštės naudojimui skirtingais metų laikais. Laistymo sistema padės palaikyti reikalingą drėgmę, šildymas – mažinti grunto įšalimo riziką, o vandens nuvedimo infrastruktūra – pašalinti kritulių ir perteklinį laistymo vandenį.
„Žiūrovai matys veją, tačiau jos būklę ir tinkamumą žaisti nemaža dalimi lems po ja įrengtas pagrindas ir inžinerinės sistemos. Šiuos darbus turime atlikti reikiama seka, derindami aukščius ir skirtingų sistemų įrengimą. Tai ypač svarbu mūsų klimato sąlygomis, kai aikštės priežiūrai tenka ir gausių kritulių, ir šalčio išbandymai“, – aiškina T. Grincevičius.
Stadiono viduje tęsiamas patalpų įrengimas, montuojamos inžinerinės sistemos, betonuojamos grindys ir atliekami hidroizoliacijos darbai. Čia bus įrengtos žiūrovus aptarnaujančios erdvės, komandoms, teisėjams ir renginių organizatoriams skirtos patalpos.
Stadione įvyko pirmasis UEFA vizitas
Spalio 30 d. Nacionalinio stadiono statybvietėje pirmą kartą lankėsi Europos futbolo asociacijų sąjungos (UEFA) delegacija. Kartu su Lietuvos futbolo federacijos (LFF) atstovais svečiai apžiūrėjo statomą stadioną ir susipažino su darbų eiga. Vizitas surengtas rengiantis 2028 metais Lietuvoje vyksiančiam Europos vaikinų iki 17 metų futbolo čempionatui, į kurio rungtynių vietų sąrašą siekiama įtraukti ir Nacionalinį stadioną Vilniuje.
„Tai, kad stadiono pasirengimas tarptautinėms varžyboms jau aptariamas pačioje statybvietėje, leido mūsų komandai parodyti įgyvendinamus sprendinius, aptarti patalpų ir infrastruktūros paskirtį, darbų eigą. Tai leidžia iš anksto derinti statybos ir būsimo stadiono naudojimo klausimus“, – sako T. Grincevičius.
Nacionalinį stadioną numatoma įrengti pagal aukščiausios – UEFA IV – kategorijos reikalavimus. Jie apima aikštę, žaidėjų ir teisėjų patalpas, žiūrovų infrastruktūrą, saugumo sprendinius, žiniasklaidos darbo vietas ir rungtynių organizavimo erdves.
„Šie reikalavimai tiesiogiai susiję ir su žiūrovų patirtimi: matomumu iš tribūnų, transliacijomis, saugiu judėjimu, patekimu į stadioną ir naudojimusi jo infrastruktūra. Mūsų, kaip rangovo, atsakomybė – kokybiškai įgyvendinti projektą, kad stadionas būtų tinkamas tarptautinėms varžyboms ir patogus tūkstančiams į jas atvykstančių žmonių“, – teigia T. Grincevičius.
„Naresta“ veikia nuo 1994 m. Bendrovė šiuo metu stato Nacionalinį stadioną Vilniuje, „Domus Naturae“ gamyklą Vilniaus miesto inovacijų pramonės parke, „Saulės“ privačios gimnazijos kompleksą, Vilniaus Verkių slėnio gimnaziją M. Marcinkevičiaus gatvėje, daugiafunkcį kompleksą „AMPÉRA“, pirmąją Europoje saldaus baltymo brazeino gamyklą ir daugiafunkcę šaudyklą Rūdninkų poligone. Bendrovė taip pat įgyvendina A. Goštauto kvartalo pirmojo konversijos etapo modernizavimą.