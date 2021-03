Palygino maisto prekių kainas parduotuvėse: kai kur mėsos gaminiai brangesni nei kitur

Tačiau kovą atliktas didžiųjų prekybos tinklų prekių kainų palyginimo tyrimas nustatė, kurių prekybos centrų siūlomos prekės pasižymi žemesnėmis kainomis net ir be specialiai skelbiamų akcijų.

Kovo 2 d. buvo atliktas slapto pirkėjo tyrimų agentūros SeeNext prekių kainų palyginimo tyrimas, kuris, dėl šalį apėmusios koronaviruso pandemijos, buvo vykdomas ne penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose, kaip įprastai, o dviejuose didmiesčiuose – Vilniuje ir Kaune. Slapti pirkėjai lankėsi šių miestų didžiuosiuose prekybos centruose: „Maxima” (XX) „Lidl“, „Rimi“ (Hyper), IKI bei „Norfa“ (XL). Tyrimo metu buvo lyginamos ir analizuojamos pasirinkto 28-ių dažno vartojimo prekių krepšelio kainos.

Tyrimui atrinktų prekių krepšelį sudarė: pigiausi obuoliai (nuo 55 mm, 1 kg), pigiausi bananai (1 kg), pigiausios bulvės (1 kg), ryžiai be maišelių (800 g), grikių kruopos be maišelių (800 g), baltasis cukrus (1 kg), saulėgrąžų aliejus (1 l), pigiausias batonas (300 g), „Spaghetti“ makaronai (400 g), pigiausia malta skrudinta kava (250 g), pigiausi vištų kiaušiniai (M dydžio, 10 vnt.), šaldytos jūrinės lydekos be galvos ir uodegos (880 g), virta kiaulienos ir (arba) jautienos dešra (1 kg), pigiausias juodasis šokoladas (40% kakavos, 100 g), vištos krūtinėlės filė (1 kg), pigiausi koldūnai su mėsa (1 kg), šviežias viščiukas broileris (1 kg), šviežias pienas maišelyje (2,5% riebumo, 0,9 l), kefyras maišelyje (2,5% riebumo, 0,9 l), grietinė indelyje (30% riebumo, 400 g), graikiškas jogurtas (10% riebumo, 400 g), pigiausias fermentinis sūris (45% rieb., 250 g), pigiausia varškė (9% riebumo, 180 g), pigiausias sviestas (82% riebumo, 180 g), pigiausios apelsinų sultys (100%, 1 l), mineralinis negazuotas vanduo (1,5 l), pigiausias šviesus alus be užst. (~5%, 1 l), pigiausia degtinė be užst. (38-40%, 0,5 l).

Analogiškų prekių krepšeliai: kainų skirtumas – iki pustrečio euro

Seenext atlikto tyrimo metu nustatyta, kad sudaryto analogiškų prekių krepšelio kaina skirtinguose prekybos tinkluose svyruoja beveik iki pustrečio euro – nuo 31,15 iki 33,74 euro. Šio tyrimo metu pigiausiai minėtas prekių krepšelis, kainavęs 31,15 euro, buvo įsigytas prekybos tinklo „Lidl“ parduotuvėje Kaune, o už brangiausiai kainavusį prekių krepšelį – 33,74 euro – buvo sumokėta IKI tinklo parduotuvėse abiejuose didmiesčiuose.

„Lidl“, „Maxima“ bei „Rimi“ – pagal tyrimo rezultatus, pigiausias prekes savo pirkėjams galintys pasiūlyti prekybos tinklai. Šio trejetuko parduotuvėse prekių krepšelių kainų vidurkiai nesiekė 32 euro sumos. Palyginus prekių krepšelių kainas, „brangiausiu“ prekybos tinklu galima įvardinti IKI, nuo kurio, didesnių kainų atžvilgiu, beveik vieno euro skirtumu atsilieka „Norfa“ prekybos tinklas. Pastarojo prekybos tinklo parduotuvėse prekių kainų vidurkis viršijo 32 euro ribą, o IKI – perkopė netgi 33 euro ir priartėjo iki 34 euro sumos.

Pigiausios mėsos į vieną prekybos centrą, pigiausio pieno – į kitą

„Lidl“ parduotuvėse prekių krepšelis šio tyrimo metu vidutiniškai kainavo 31,18 euro. Šis prekybos tinklas pirkėjams sudarė palankias sąlygas pigiausiai įsigyti kelių maisto kategorijų produktus – mėsos gaminius bei vaisius ir daržoves. Pigiausiai čia, kaip ir „Maxima“ tinkle, kainavo įvairių rūšių gėrimai bei mažiausiomis kainomis „Lidl“ parduotuvėse buvo galima įsigyti likusius sudaryto prekių krepšelio produktus, kurie taip pat pigiausiai kainavo „Maxima“ ir „Rimi“ prekybos vietose. Tuo metu, aukštesne mėsos produktų bei vaisių ir

daržovių kaina labiausiai išsiskyrė prekių krepšelis IKI prekybos tinkle, brangiausi gėrimai rasti „Rimi“ prekybos tinkle, o likusieji krepšelio produktai daugiausiai kainavo „Norfa“ prekybos vietose.

„Maxima“ parduotuvėse už dažno vartojimo prekių krepšelį vidutiniškai buvo sumokėta šiek tiek didesnė pinigų suma – 31,57 euro. Šiame prekybos tinkle, kaip ir „Rimi“, pigiausiai buvo galima įsigyti grūdinės kilmės produktus, taip pat mažiausiomis kainomis pasižymėjo gėrimai (kaip ir „Lidl“) bei likusieji krepšelio produktai (kaip ir „Lidl“ bei „Rimi“ prekybos vietose).

„Rimi“ parduotuvėse prekių krepšelis vidutiniškai kainavo 31,87 euro. Čia mažiausiomis kainomis, be minėtųjų kitų kategorijų prekių, pigiausiai buvo galima įsigyti pieno produktus. Daugiausiai už pieno produktus teko sumokėti apsipirkus „Norfa“ prekybos tinklo parduotuvėse.

„Norfa“ parduotuvėse prekių krepšelis vidutiniškai pirkėjui atsiėjo 32,86 euro, o IKI prekių krepšelių kainų vidurkis siekė 33,74 euro. Šiuose prekybos tinkluose nebuvo užfiksuota konkrečių kategorijų prekių, kurias būtų galima įsigyti mažiausiomis kainomis.

Kainų variacijos skirtingų miestų parduotuvėse

Atliktas tyrimas atskleidžia, kad prekių krepšelių kainoms turi įtakos prekybos centrų lokacijos. Tyrimo duomenimis, kainų atžvilgiu nuo miesto faktoriaus nepriklausantys ir pasižymintys kainų stabilumu yra trys prekybos tinklai – „Maxima“, IKI ir „Rimi“. Abiejuose miestuose šių prekybos tinklų parduotuvėse prekių krepšelis buvo įsigytas už tas pačias pinigų sumas.

Tuo metu prekybos tinklo „Lidl“ prekių krepšelio produktų kainos yra šiek tiek priklausomos nuo miesto faktoriaus. Kauno „Lidl“ už prekes buvo sumokėta 0,06 euro mažiau nei Vilniuje. Gauti duomenys rodo, kad prekybos tinklo „Norfa“ prekių krepšelio produktų kainos yra labiausiai priklausomos nuo miesto – Vilniuje už tas pačias prekes buvo sumokėta 0,40 euro brangiau nei Kaune.

Kovo mėnesį vidutinė prekių krepšelio kaina Kaune buvo 0,09 euro žemesnė nei Vilniuje.