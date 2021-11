Palangos „Šachmatinė“ diskriminavo vyresnius klientus: neleido vyresniems nei 50 metų rezervuoti apartamentų

Pareiškėjas skundą kontrolierei pateikė po to, kai „Booking.com“ platformoje norėjo išsinuomoti apartamentus įmonei priklausančiame viešbutyje „B45apartments“, bet būdamas vyresnis nei nurodyta sistemoje, negalėjo to padaryti. Interneto svetainėje skelbta, kad registruotis viešbutyje gali tik žmonės nuo 18 iki 50 metų amžiaus.

UAB „Šachmatinės“ atstovų teigimu, toks apribojimas įvestas siekiant apsaugoti vyresnius klientus nuo triukšmo ir skundų teikimo. Tame pačiame pastate, kuriame yra viešbutis, veikia du naktiniai klubai. Dėl metalinių pastato konstrukcijų apgyvendinimo įstaigos svečiai triukšmą girdi nuolat. UAB „Šachmatinė“ atstovai aiškino, kad viešbutyje kabo plakatai, kuriais perspėjama apie šiuos nepatogumus, bendraujant gyvai klientai yra informuojami apie potencialius trukdžius, tačiau internete šį perspėjimą pamato ne visi.

„Booking.com“ nuolat gaudavo vyresnių žmonių skundus ir prašymus grąžinti pinigus dėl pastate esančio triukšmo. Į „Booking.com“ sistemą nuolat kreipdavosi vyresni žmonės, palikdavo neigiamus atsiliepimus, prašydavo grąžinti visus sumokėtus pinigus“, – pradėjus tyrimą Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai rašė „Šachmatinės“ atstovai. Jie pridūrė, kad pastato laukia renovacija, o gyvai priimami visų amžiaus grupių klientai.

B. Sabatauskaitė atkreipia dėmesį, kad tokia tvarka įmonė saugo ne klientus, bet savo reputaciją. „Pagal Lietuvos įstatymus, paslaugų teikėjai negali savavališkai nuspręsti neaptarnauti vyresnių klientų tik dėl to, kad jiems tokie asmenys atrodo „problemiški“. Tokia politika formuoja neigiamas visuomenės nuostatas, esą, vyresnio amžiaus žmonės yra nepakantūs, irzlūs ir linkę skųstis. Jei nakvynės sąlygos trukdo svečiams ilsėtis, jie turi teisę išsakyti savo nuomonę ir jų amžius čia niekuo dėtas. Be to, užsakant kambarius įmonė gali įspėti klientus apie triukšmą nepriklausomai nuo jų amžiaus“, – sako lygių galimybių kontrolierė.

Pagal Lygių galimybių įstatymą, paslaugų teikėjai visiems vartotojams privalo sudaryti vienodas sąlygas gauti tokius pačius gaminius, prekes bei paslaugas. Jas įsigydami vartotojai negali būti diskriminuojami dėl savo amžiaus, lyties, negalios ir kitų įstatyme numatytų asmens tapatybės požymių.