Padidėjo vaiko pinigai: štai ką pataria daryti su 122,5 euro pr mėnesį, kad būtų naudos

Kaip šias išmokas panaudoti efektyviausiai ir prisidėti prie savo vaikų ateities kūrimo, pataria „Luminor“ banko Kasdienės bankininkystės vadovė Aušrinė Mincienė.

Nuo šių metų vaiko pinigai išaugo kaip niekada anksčiau – padidėjo net 27,3 proc. ir sieks 122,5 euro. Be to, atsirado ir nauja vaiko priežiūros kompensacinė išmoka (364 eurai per mėnesį), kuri turėtų padėti spręsti vaikų priežiūros paslaugų prieinamumo klausimus, skatinti tėvus greičiau grįžti į darbo rinką ir derinti karjerą su vaikų auginimu.

Pasak A. Mincienės, tokie pokyčiai suteikia šeimoms daugiau finansinių galimybių ir skatina pergalvoti, kaip efektyviausiai naudoti valstybės teikiamą paramą.

„Valstybės skiriamos išmokos dažnai tampa tik pagalba einamiesiems poreikiams, tačiau tinkamai jas naudojant, galima pasiekti kur kas daugiau – sukurti finansinį pagrindą vaiko ateičiai ar net papildomai uždirbti“, – pranešime cituojama A. Mincienė.

Taupyti ar investuoti?

Nors didelė dalis lietuvių linkę laikyti sutaupytus pinigus banko sąskaitose ar grynaisiais namuose, iš tiesų šie būdai nepadeda išlaikyti pinigų vertės. Pasak A. Mincienės, norint, kad vaiko pinigai taptų pagrindu didesniems tikslams, verta apsvarstyti ilgalaikį taupymą arba investavimą.

„Ilgalaikis taupymas, pavyzdžiui, terminuotasis indėlis, leidžia sukaupti lėšas ir uždirbti papildomų palūkanų. Kita alternatyva – investuoti į vertybinių popierių fondus, kurie gali suteikti didesnę grąžą, ypač jei investuojama ilgam laikotarpiui. Žinoma, būtina atsižvelgti į savo finansines galimybes ir suvokti, kad investavimas susijęs su tam tikra rizika“, – teigia ekspertė.

Kiekvieną mėnesį atidėdami gaunamus vaiko pinigus, per metus galite sukaupti beveik 1500 eurų, priduria A. Mincienė. Jei šią sumą investuotumėte į vidutinės grąžos fondą, per 10 ar daugiau metų galėtumėte sukaupti reikšmingą sumą, kuri būtų skirta vaiko mokslams ar kitoms svarbioms gyvenimo išlaidoms.

Planuokite tikslingai

Taip pat, ekspertė pabrėžia, kad finansinis planavimas yra esminė sėkmingo taupymo dalis. „Svarbu nusistatyti tikslus – ar siekiate sukaupti lėšų vaikų išsilavinimui, ar galbūt norite padėti jiems pradėti savarankišką gyvenimą. Tikslingas lėšų kaupimas, kai deriname įvairius taupymo ir investavimo būdus, gali padėti pasiekti šiuos tikslus ir užtikrinti finansinį stabilumą“, – teigia pašnekovė.

Pasak A. Mincienės, valstybės skiriamos išmokos, tokios kaip vaiko pinigai ar kompensacinės išmokos už auklių paslaugas, neturėtų būti išleidžiamos vien kasdienėms reikmėms. Vietoj to, jas verta matyti kaip galimybę kurti finansinį rezervą, kuris ilgainiui duos apčiuopiamos naudos.

„Kiekvienas gaunamas euras yra galimybė ne tik pasirūpinti šiandienos poreikiais, bet ir kurti vaikų ateitį. Planuokite, taupykite, investuokite – tai gali padėti jums ne tik šiandien, bet ir užtikrinti jūsų šeimos gerovę ateityje“, – apibendrina A. Mincienė.