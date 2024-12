Šių išmokų tiek daug dar nekėlė: nuo 2025 m. pridės po 26,25 euro per mėnesį

Nuo kitų metų šios išmokos didės tiek, kiek dar niekada nedidėjo iki šiol – 27,3 proc. Kad būtų su kuo palyginti, pavyzdžiui, minimalioji mėnesinė alga arba pensijos bus didinamos apie 12 proc.

Įstatymas numato, kad kiekvienam vaikui mokama 1,75 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.

Bazinės išmokos dydį (BSI) tvirtina Vyriausybė. Atitinkamos lėšos iš valstybės biudžeto numatomos jo rodiklių įstatyme.

Šie teisės aktai bus priimti dar iki metų pabaigos ir įsigalios nuo sausio 1 d.

Dabar BSI yra 55 eurai, o išmoka vaikui – atitinkamai 96,25 euro (55 Eur x 1,75).

Nuo 2025 m. BSI turėtų būti 70 eurų, o išmoka vaikui – 122,5 euro (70 Eur x 1,75).

Be to, jeigu vaikas auga gausioje arba nepasiturinčioje šeimoje arba jeigu vaikas yra neįgalus, tuomet be įprastos išmokos vaikui skiriama ir papildoma išmoka, kurios dydis – 1,03 BSI.

Vadinasi, už šiuos vaikus papildoma išmoka kitąmet sudarys 72,1 euro (70 Eur x 1,03), tad bendrai už juos mokama suma sieks 194,6 euro (122,5 Eur + 72,1 Eur).

Tiesa išmokų gavėjams nereikėtų pamiršti, kad jos mokamos už praėjusį mėnesį. Tad 2025 m. sausį jos bus mokamos už šių metų gruodį. Ir tik kitų metų vasario mėnesį tėvams į sąskaitas bus pervestos didesnės išmokos.

Įstatymas numato, kad išmoka mokama kiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 m. arba iki nepilnametis vaikas pripažįstamas emancipuotu ar sudaro santuoką ir emancipuotam ar susituokusiam nepilnamečiam vaikui arba vyresniam kaip 18 m. asmeniui, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 23 m.

Šių metų pradžioje gyveno 503 tūkst. vaikų iki 18 metų.