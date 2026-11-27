„Elektros kainų augimo priežastis, lygiai taip pat kalbant ir apie dujas, ta pati. Vienu žodžiu galima pasakyti – Hormuzas, geopolitinė situacija, kas ir lemia gamtinių dujų kainos rinkose yra pakankamai šovusios į viršų. (...) Elektros kaina ypatingai šiuo laikotarpiu priklauso nuo gamtinių dujų kainos“, – žurnalistams penktadienį sakė VERT pirmininkas Renatas Pocius.
Renatas Pocius: kylančių elektros ir dujų kainų priežastis – Hormuzas ir geopolitinė situacija
VERT narys Karolis Januševičius teigė, jog jei dujų kaina rinkoje sumažėtų 20 proc., dujų tarifus būtų galima sumažinti nuo kitų metų balandžio.
„Yra galimybė perskaičiuoti tarifus po trijų mėnesių. Jeigu tokios situacijos nesusiklostytų, tuomet sekantis tarifas bus nustatomas iki birželio 30 dienos“, – žurnalistams kalbėjo K. Januševičius.
Nuo sausio visuomeninės tiekėjos „Ignitis“ elektros tarifas tiek įprastiems, tiek pažeidžiamiems vartotojams augs 5,5 cento. Tuo metu gamtinės dujos gyventojams brangs 38,7–47 procento.
Pasak R. Pociaus, nepaisant visuomeninės elektros brangimo, nepriklausomų tiekėjų planai vis tiek kainuos daugiau. Anot jo, į visuomeninio tiekimo kainą neįskaičiuota visa elektros įsigijimo kaina rinkoje.
„Nepriklausomų tiekėjų siūlomi planai yra didesni nei kad esančių visuomeniniam tiekime, nes visuomeniniame tiekime tarifas tikrai yra gerokai žemesnis nei rinkoje esanti elektros kaina“, – sakė VERT pirmininkas.
Anot R. Pociaus, nuo sausio nepriklausomų tiekėjų klientams reguliuojama kainos dalis ūgtels 0,58 cento už kilovatvalandę (kWh): „Tai yra dėl gaminančių vartotojų nuostolių ir taipogi dėl nepriklausomo tiekėjo liberalizavimo susiję kaštai.“
Pasak VERT vadovo, nors kitąmet neaugs perdavimo ir skirstymo dedamosios, visi vartotojai turės padengti dalį gaminančių vartotojų kaštų tiekėjams (įtaka tarifui siekia 0,3 cento už KWh) bei dalį „Igničio“ sąnaudų už pigiau nei įsigyta rinkoje tiekiamą visuomeninę elektrą (0,28 cento).