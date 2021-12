Paaiškėjo, kaip „Akropoliai“ dirbs per šventes

„Tęsiame tradiciją ir pirmąją Kalėdų dieną skelbiame nedarbo diena, po kurios lankytojų „Akropoliuose“ vėl lauksime sekmadienį, gruodžio 26-ąją. Taip pat turime pokyčių ir sausio pirmąją – tądien nedirbs „Maxima“, „Eurovaistinė“, „Ermitažas“ ir kitos parduotuvės, veiks tik restoranai ir kai kurios pramogų erdvės“, – sako Dominykas Mertinas, „Akropolis Group“ Rinkodaros ir komunikacijos departamento vadovas.

Kūčių dieną, gruodžio 24-ąją, visuose „Akropoliuose“ veikiančios parduotuvės ir paslaugų teikimo vietos, taip pat restoranai ir kavinės bei pramogų zonos dirbs iki 17 val., išskyrus iki 16 val. dirbsiančius bankų skyrius. „Maxima“ ir „Eurovaistinė“ dirbs iki 19 val., „Ermitažas“ Vilniuje ir „Eurovaistinė“ Šiauliuose dirbs iki 18 val.

Pirmąją Kalėdų dieną Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropoliai“ nedirbs.

Antrąją Kalėdų dieną, gruodžio 26-ąją, „Akropoliuose“ įsikūrusios „Maxima“ ir „Eurovaistinė“, taip pat - „Ermitažas“ Vilniuje atsidarys valanda vėliau nei įprastai – nuo 9 val. ryto. Kitos parduotuvės bei paslaugų teikėjai, restoranai ir kavinės Vilniuje dirbs kaip įprasta – nuo 10 iki 22 val. Klaipėdoje ir Šiauliuose – parduotuvės ir paslaugų teikimo vietos dirbs iki 21 val., restoranai, kavinės ir pramogos iki 22 val. „Maxima“ Vilniuje dirbs iki 23 val., Klaipėdoje ir Šiauliuose – iki 22 val. Antrąją Kalėdų dieną Vilniaus „Akropolyje“ nedirbs tik bankų skyriai.

Naujųjų metų išvakarėse, gruodžio 31-ąją, Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropoliuose“ esančios parduotuvės ir paslaugų teikimo vietos darbą baigs anksčiau nei įprastai – 20 val., išskyrus iki 21 val. klientus aptarnausiančią „Maximą“. Kino teatras Vilniuje dirbs iki 17 val., ledo arena – iki 19.30 val. Vilniaus ir Klaipėdos „Akropoliuose“ „Eurovaistinė“ dirbs iki 20 val., Šiaulių „Akropolyje“ – iki 19 val.

Sausio 1-ąją „Akropoliuose“ nedirbs „Eurovaistinė“, „Maxima“, „Ermitažas“ bei kitos parduotuvės, taip pat bankų skyriai. Restoranai ir kavinės, kino teatrai ir ledo arenos darbą pradės 12 val. ir dirbs iki 22 val., išskyrus Vilniaus „Akropolyje“ iki 24 val. dirbsiantį „O‘Learys“ sporto barą ir restoraną. Šiaulių „Akropolyje“ pirmąją Naujųjų metų dieną neveiks ir maitinimo vietos, dirbs tik kino teatras ir boulingas. Kazino darbo laikai visuose prekybos centruose – nesikeičia.

Sausio 1 d. į Vilniaus „Akropolį“ bus galima patekti tik per 3-iąjį „Džiaugsmo“ ir 4-ąjį „Ledo arenos“ įėjimus. Į Klaipėdos „Akropolį“ įeiti bus galima tik per 4-tąjį, „Čiuožyklos“ įėjimą. Šiaulių „Akropolyje“ įėjimas į „Apollo“ boulingą ir kiną – tik per 3 aukšto „Pramogų“ įėjimą. Visomis kitomis dienomis prekybos ir pramogų centrai „Akropolis“ dirbs įprastu grafiku, o „Akropoliuose“ esantys kazino šventiniu laikotarpiu dirbs visą parą. Detalią informaciją apie

„Akropolių“ parduotuvių, maitinimo įstaigų ir pramogų erdvių darbo laiką per artėjančias šventes galite rasti www.akropolis.lt.