OWEXX juodasis penktadienis: nuolaidos reklamos transliacijoms iki 90 %

OWEXX juodojo penktadienio pasiūlymas
Didžiausias Baltijos šalyse lauko ekranų tinklas OWEXX pristato juodojo penktadienio pasiūlymą reklamos transliacijoms ekranuose Lietuvos miestuose. Tai galimybė pasiekti šimtus tūkstančių vartotojų už itin patrauklią kainą ir suplanuoti šventines bei ateinančių metų reklamos kampanijas optimaliai paskirstant biudžetą. Pasiūlymas – net iki 90 % nuolaida reklamos transliacijoms – taikomas ribotą laiką.
Lauko ekranai – universalus reklamos kanalas, tinkamas tiek trumpalaikėms, tiek ilgalaikėms reklamos kampanijoms įgyvendinti. Dėl didelės auditorijos pasiekiamumo lauko ekranai yra optimalus reklamos įrankis:
- didinti prekės ženklo žinomumą ir atpažįstamumą,
- skatinti pardavimus,
- informuoti apie akcijas ar specialius pasiūlymus,
- skelbti apie prekybos vietų atidarymus, renginius ir t. t.
Investicija į matomumą ypač aktuali dabar, jau prasidedant intensyviam šventiniam laikotarpiui. Reklama lauko ekranuose padeda išsiskirti gausiame informacijos sraute – strateginėse miestų lokacijose esantys lauko ekranai atkreipia dėmesį, o reklamos žinutė yra pamatoma ne vieną kartą. Negana to, įvairiais tyrimais nustatyta, kad informacija, pateikiama dideliame ekrane, yra pamatoma bei įsimenama geriau – tai taip pat padeda sustiprinti ir kituose reklamos kanaluose siunčiamą reklamos žinutę.
OWEXX lauko ekranų tinklas – didžiausias Baltijos šalyse
Spartus skaitmeninės lauko reklamos rinkos augimas pastebimas tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. Didelis matomumas, technologijų ir tradicinės reklamos privalumų derinimas bei vartotojų pasitikėjimas šį reklamos kanalą daro itin patraukliu verslams.
OWEXX lauko ekranų tinklas – didžiausias lauko ekranų tinklas Baltijos šalyse. Aukštos kokybės lauko ekranai Lietuvos, Latvijos ir Estijos miestuose užtikrina optimalų matomumą ir dėmesį atkreipiančią reklamos žinutę.
Plėtrą įgyvendinantis OWEXX lauko ekranų tinklas klientams pateikia profesionalius, inovatyvius ir kokybiškus reklamos sprendimus. Tai pirmieji Lietuvoje ekologiški lauko ekranai, pirmasis Lietuvoje tripusis lenktos formos lauko ekranas ir unikalus dvipusis ekranas – išskirtiniai lauko reklamos sprendimai įgyvendinami siekiant optimalių sąlygų efektyviai reklamai ir maksimalaus matomumo.
Intensyviam šventiniam laikotarpiui jau prasidedant – kaip niekad svarbu siųsti matomą žinutę. Juodojo penktadienio nuolaidos galios ribotą laiką. Nepraleiskite progos suplanuoti efektyvią reklamos kampaniją jau dabar OWEXX lauko ekranų tinkle.
OWEXX – easy to trust.
Straipsnį parengė: „OWEXX“.