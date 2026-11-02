„Omnivos“ grupės pajamos šiemet augo 5 proc. iki 115,8 mln. eurų

Tuo metu grynasis pelnas, įskaitant vienkartinį universaliosios pašto paslaugos kompensacijos ir su privatizavimu susijusių išlaidų poveikį, siekė 2,6 mln. eurų – dukart daugiau nei pernai tuo pat metu, kai siekė 5,2 mln. eurų, įskaitant vienkartines pajamas, gautas pardavus „Pallasti“ nekilnojamąjį turtą. Atmetus vienkartinių veiksnių įtaką, devynių mėnesių grynasis pelnas augo 7,5 karto iki 0,3 mln. eurų.
Vien trečiąjį šių metų ketvirtį „Omnivos“ grupės pajamos smuko 3 proc. iki 37,7 mln. eurų, o grynasis pelnas augo 2,5 karto iki 4,3 mln. eurų.
Anot pranešimo, grynojo pelno rezultatui didelės įtakos turėjo ataskaitiniu laikotarpiu apskaityta 3,3 mln. eurų kompensacija už 2023–2025 metais teiktas universaliąsias pašto paslaugas. Neskaičiuojant jos ir 0,6 mln. eurų su privatizavimu susijusių išlaidų, ketvirčio grynasis pelnas siekė 1,7 mln. eurų.
Pasak pranešimo, pajamų mažėjimui didelės įtakos turėjo Europos Sąjungos (ES) muitinės taisyklių pokyčiai, dėl kurių sumažėjo e. prekybos siuntų iš ES nepriklausančių šalių srautai.
Sumažėjus tarptautinių siuntų, ypač iš Kinijos, apimtims, sustiprėjo konkurencija dėl vietinių klientų, o tai padidino spaudimą kainoms ir pelningumui Baltijos šalių siuntų pristatymo rinkoje, teigiama pranešime.
„Šie pokyčiai per labai trumpą laiką iš esmės pakeitė Europos siuntų rinką. Į pasikeitusią situaciją reagavome greitai, įgyvendindami sąnaudų efektyvumo didinimo priemones, tačiau mūsų veiklą Baltijos šalyse teks ir toliau pritaikyti prie naujų rinkos sąlygų“, – pranešime teigė „Omnivos“ grupės generalinis direktorius Marttis Kuldma.
Trečiąjį ketvirtį Baltijos šalyse siuntų kiekis sumažėjo 12 proc. iki 8,2 mln., o tarptautinio siuntų tranzito segmente siuntų apimtys išaugo 31 proc. iki 4,5 mln. siuntų.
Per pirmuosius devynis šių metų mėnesius bendras siuntų kiekis augo 11 proc. iki 39,6 mln.
Rugsėjį pradėtas grupės privatizavimo procesas. Nustatyta pradinė 52 mln. eurų kaina, o pasiūlymų pateikimo terminas – lapkričio 27 diena.
„Omniva“ yra tarptautinė technologijų ir logistikos grupė, teikianti pašto ir siuntinių pristatymo paslaugas bei e. logistikos sprendimus Baltijos šalyse ir tarptautiniu mastu. Grupę sudaro patronuojanti bendrovė „Eesti Post“ ir jos dukterinės bendrovės „Finbite“, „Picapac“, „Omniva SIA“, „Omniva LT“ ir „Omniva LT Sorting“.
„Eesti Post“ 100 proc. akcijų priklauso Estijos Respublikai.