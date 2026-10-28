„Omniva“ ir „eBay“ pradeda partnerystę: atsivers daugiau galimybių tarptautinėje prekyboje

Bendrovės planuoja kartu įgyvendinti iniciatyvas, padėsiančias vietos pardavėjams pasiekti daugiau tarptautinių pirkėjų ir paprasčiau organizuoti prekių pristatymą, nurodoma „Omniva“ pranešime. Bendradarbiavimas apims naujų pardavėjų pritraukimą ir mokymus, tarptautinės logistikos sprendimų prieinamumo gerinimą bei bendras rinkodaros iniciatyvas. Taip pat svarstoma galimybė įgyvendinti bandomuosius projektus ir pasiūlyti papildomas skatinimo priemones verslams, norintiems pradėti ar plėsti prekybą užsienyje.
„Vienas iš Baltijos šalių verslų pranašumų yra gebėjimas nuo pat pradžių žvelgti plačiau nei vien į vietinę rinką. „eBay“ platformoje yra 136 mln. aktyvių pirkėjų daugiau nei 190 rinkų, tačiau vien galimybės pasiekti pasaulinę auditoriją nepakanka. Pardavėjams taip pat svarbu suprasti skirtingų rinkų poreikius, rasti naujų klientų ir užtikrinti patikimą prekių pristatymą. Bendradarbiaudami su „Omniva“ norime padėti Baltijos šalių verslams įveikti šiuos iššūkius ir drąsiau žengti į tarptautinę prekybą“, – sako „eBay“ besivystančių pasaulio rinkų generalinis direktorius Vidmay Naini.
„Omniva“ ir „eBay“ vienija jėgas: padės Baltijos šalių verslams plėstis į užsienio rinkas
„eBay“ pardavėjams siūlo duomenimis ir dirbtiniu intelektu grįstus įrankius, padedančius analizuoti pirkėjų paklausą, tobulinti prekių skelbimus ir gerinti pardavimo rezultatus. „Omniva“ savo ruožtu prisidės logistikos sprendimais ir tarptautinių siuntų pristatymo patirtimi.
„Tarptautinė elektroninė prekyba yra viena pagrindinių „Omniva“ augimo krypčių. Matome, kad Baltijos šalių verslai turi potencialo pasiekti gerokai platesnę auditoriją, tačiau norint sėkmingai prekiauti užsienyje svarbu užtikrinti sklandų prekių pristatymą. Logistika neturėtų tapti kliūtimi verslo augimui, todėl bendradarbiavimas su „eBay“ mums yra galimybė savo patirtį panaudoti ten, kur ji gali sukurti realią vertę vietos verslams“, – sako „Omniva“ grupės generalinis direktorius Martti Kuldma (Martis Kuldma).