Nuolaida galios iki gruodžio pabaigos.
Kaip rašė BNS, Seimas praėjusį antradienį priėmė nuolaidą numatančius Viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pakeitimus.
Pritarta įstatymo pataisoms
BNS rašė, jog keleiviams, turintiems teisę į 50 proc. ar 80 proc. lengvatas, nuolaida bus taikoma nuo mažesnės bilieto kainos. Tikimasi, kad tai sumažins aukštų kuro kainų poveikį gyventojams ir privers dalį jų persėsti į visuomeninį transportą.
Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė yra sakiusi, kad jeigu nuolaida būtų taikoma nuo lapkričio vidurio, vežėjų kompensacijoms reikėtų apie 2,8 mln. eurų.
Kompensuojamos bilieto kainos baze būtų laikoma rugsėjo 1-ąją buvusi konkretaus vežėjo kaina. D. Sujetaitės teigimu, per rugsėjį ir spalį vežėjai kainas kėlė apie 10 procentų.
Iki gruodžio pabaigos perpus atpiginti keliones tarpmiestiniais autobusais pasiūlė Vyriausybė. Analogišką nuolaidą nuo spalio jau taiko „Lietuvos geležinkeliai“.