Nuo kitų metų šie gyventojai už viešąjį transportą Klaipėdoje mokės mažiau: štai kiek kainuos

„Vien 65–69 metų grupėje turime daugiau kaip 10 tūkst. gyventojų, iš kurių daugiau nei pusė – apie 5300 – galėtų pasinaudoti šia lengvata. Tai reiškia, kad pokyčiai realiai palies tūkstančius miestiečių“, – pranešime teigia Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Planuojama, kad tokie pokyčiai paskatins daugiau vyresnio amžiaus gyventojų naudotis viešuoju transportu ir prisidės prie švaresnio miesto oro bei mažesnių spūsčių.
Kaip nurodo savivaldybė, nuolaida bus taikoma tik Klaipėdoje gyvenamąją vietą deklaravusiems ir Klaipėdiečio kortelę turintiems senjorams.
Šiuo metu 96 proc. nuolaida viešojo transporto metiniams bilietams yra taikoma tik 70 metų sulaukusiems miestiečiams, o 65–69 metų keleiviai gauna 50 proc. nuolaidą.
