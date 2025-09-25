Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Nuo kitų metų šie gyventojai už viešąjį transportą Klaipėdoje mokės mažiau: štai kiek kainuos

2025-09-25 14:38 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 14:38

Nuo kitų metų pradžios Klaipėdoje bus taikomos didesnės viešojo transporto bilietų lengvatos vyresnio amžiaus gyventojams, kurie yra sulaukę 65 metų, pranešė vietos savivaldybė. Jiems metinis bilietas bus parduodamas su 96 proc. nuolaida ir kainuos 10 eurų.

Autobusas Klaipėdoje. ELTA / Jonas Balčiūnas

Nuo kitų metų pradžios Klaipėdoje bus taikomos didesnės viešojo transporto bilietų lengvatos vyresnio amžiaus gyventojams, kurie yra sulaukę 65 metų, pranešė vietos savivaldybė. Jiems metinis bilietas bus parduodamas su 96 proc. nuolaida ir kainuos 10 eurų.

0

„Vien 65–69 metų grupėje turime daugiau kaip 10 tūkst. gyventojų, iš kurių daugiau nei pusė – apie 5300 – galėtų pasinaudoti šia lengvata. Tai reiškia, kad pokyčiai realiai palies tūkstančius miestiečių“, – pranešime teigia Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Planuojama, kad tokie pokyčiai paskatins daugiau vyresnio amžiaus gyventojų naudotis viešuoju transportu ir prisidės prie švaresnio miesto oro bei mažesnių spūsčių. 

Kaip nurodo savivaldybė, nuolaida bus taikoma tik Klaipėdoje gyvenamąją vietą deklaravusiems ir Klaipėdiečio kortelę turintiems senjorams.

Šiuo metu 96 proc. nuolaida viešojo transporto metiniams bilietams yra taikoma tik 70 metų sulaukusiems miestiečiams, o 65–69 metų keleiviai gauna 50 proc. nuolaidą.

