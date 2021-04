Nulinis PVM koronaviruso testams nepasiteisino – žmonėms tyrimai neatpigo

„Pasinaudojimo lengvata (žmonėms – BNS) neįžvelgiame. Kiek analizavome įmonių, nepastebėjome kažkokio pokyčio iš PVM deklaracijų“, – trečiadienį Seimo Biudžeto ir finansų komitete teigė VMI Atrankos ir paramos auditui departamento direktorius Valdas Buginskis.

Tačiau jis pabrėžė, kad dar reikia įvertinti privačių testavimo įmonių viešųjų pirkimų sąlygas.

„Kokiam laikotarpiui įvykdyti viešieji pirkimai – ar laikotarpiui, ar vienetų (testų – BNS) skaičiui (...) ir kaip buvo nutarta – mokestis įskaičiuotas į paslaugos kainą, ar jis yra virš tos paslaugos kainos. Ši subtilybė yra labai svarbi“, – kalbėjo V. Buginskis.

Pasak jo, be to, reikia aiškintis ir tai, ar visi įmonių buhalteriai žino, kad yra tokia lengvata: „Yra toks buhalterinis klausimas.“

Komiteto pirmininkui Mykolui Majauskus pastebėjus, kad dalis laboratorijų, galinčių taikyti nulinį PVM, yra sąrašuose prašančių atidėti mokesčių sumokėjimą, V. Buginskis teigė, kad šią situaciją VMI žino.

„Tą situaciją pastebėjome, reikės pasitikrinti, ar teisingai jos naudojasi atidėtais mokesčiais, ar nėra kažkokių nesusipratimų arba netikslumų“, – kalbėjo V. Buginskis.

Įmonės „Gapro Medica“, testais prekiaujančios pigu.lt platformoje, direktorius Gediminas Lapkus BNS anksčiau sakė, kad testas dabar kainuoja 8 eurus, o perkant dideliais kiekiais – 3-3,5 euro. Pasak jo, didžiausią antkainį užsideda gydymo įstaigos, o tiekėjų uždarbis sudaro apie 15-20 proc.

Tuo metu privačių laboratorijų tyrimo kaina atliekant per vieną darbo dieną yra 70-75 eurų, o per 1-3 val. – 95-140 eurų. Antikūnų tyrimo kaina siekia 15-30 eurų, antigeno testas per valandą atliekamas už 20-30 eurus, o tepinėlių paėmimas – iki 10 eurų.