NT mokestis pagal naujas vertes: gyventojai jau gali pasitikrinti savo NT mokestį

Pažymėtina, jog 2021 m. įsigaliojo naujos NT mokestinės vertės, kurias galima pasitikrinti Registrų centro svetainėje, čia.

„Nekilnojamojo turto deklaracijos gyventojai pildo e. būdu - Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS). Pasirinkę deklaracijos formą KIT715v.2 joje įrašo NT bendrą mokestinę vertę ir pasirenka neapmokestinamąją ribą: 150 tūkst. eurų arba 200 tūkst. eurų, jei taikoma lengvata auginantiems vaikus. Suvedus šiuos duomenis NT mokesčio suma paskaičiuojama automatiškai“, – sako VMI viršininko pavaduotojas Dr. Martynas Endrijaitis, primindamas, jog NT bendra mokestinė vertę sužinoti galima Registrų centro internetinėje svetainėje susiradus visų turimų NT objektų mokestines vertes ir jas sudėjus.

Registrų centras kiekvienais metais atlieka visos šalies NT masinį vertinimą, kurio metu perskaičiuotos žemės sklypų ir statinių vidutinės rinkos vertės ne rečiau kaip kas 5 metus prilyginamos mokestinėms vertėms, nuo kurių skaičiuojami mokesčiai. Statiniams naujos mokestinės vertės įsigaliojo nuo šių metų sausio 1 dienos.

„NT savininkai turėtų pasitikrinti savo turimo NT mokestinę vertę Registrų centre, kadangi per penkerius metus ji tikrai bus pasikeitusi. Pavyzdžiui, per 5 metus visų paskirčių statinių mokestinės vertės Lietuvoje vidutiniškai padidėjo apie 30 proc.: butų mokestinės vertės – vidutiniškai 40 proc., gyvenamųjų namų – apie 30 proc., kitų paskirčių statinių – apie 20 procentų. Be abejo, mokestinės vertės labiausiai padidėjo augančiose savivaldybėse – didmiesčiuose ir juos supančių rajonų savivaldybėse, kurortuose. Tam įtakos turėjo ekonomikos augimas ir didėjanti gyventojų perkamoji galia, taip pat kuriamos naujos darbo vietos, verslo investicijos į plėtrą, tinkamai išvystyta infrastruktūra, skatinusi ir NT kainų augimą“, – kalba Registrų centro Registrų tvarkymo direktorius Kazys Maksvytis.

Kaip sužinoti savo NT mokestinę vertę ir pateikti deklaraciją?

NT vertę sužinoti galima VĮ „Registrų centras“ internetinėje svetainėje suvedus NT adresą, pagal kurį surandamas NT unikalus numeris (unikalaus numerio paiešką galite atlikti čia). Suvedus NT unikalų numerį galima lengvai sužinoti mokestinę NT vertę (NT vertės paieška čia).

Statistika

Remiantis preliminariais duomenimis skaičiuojama, kad šiais metais pajamos iš prabangaus NT mokesčio turėtų siekti apie 13 mln. eurų, o savo turimą NT turėtų deklaruoti apie 32 tūkst. gyventojų. Pažymėtina, jog preliminarus NT mokesčio ir gyventojų skaičius gali keistis, kai VMI sulauks visų duomenų - pvz. apie gyventojus, kurie savo NT nuomoja įmonėms ir pan. Praėjusiais metais, sumažėjus neapmokestinamajai ribai, 18,5 tūkst. gyventojų deklaravo mokėtiną 5,9 mln. eurų NT mokesčio sumą, o 2019 m. - 5,3 tūkst. gyventojų deklaravo mokėtiną 2,5 mln. eurų NT mokesčio sumą.

Daugiau apmokestinamojo NT praėjusiais metais valdė Vilniaus apskrities gyventojai - apie 14,3 tūkst. gyventojų, jų apskaičiuota NT mokėtina suma apie 4,4 mln. eurų. Klaipėdos regione beveik 2,4 tūkst. gyventojų – 0,84 mln. eurų mokėtina suma, Kauno regione apie 1,2 tūkst. gyventojų - 0,4 mln. eurų, Panevėžio regione 271 gyventojas – 0,08 mln. eurų ir Šiaulių regione 320 gyventojai - 0,1 mln. eurų NT mokesčio suma (regionai pateikti pagal gyventojų, kurie mokės NT mokestį, skaičių; gyventojas gali turėti kelis NT objektus ir keliuose regionuose).

Kas turi mokėti NT mokestį ir kokie mokesčio tarifai taikomi?

NT mokestį moka gyventojai už gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinius (patalpas), žuvininkystės statinius ir inžinerinių statinius, kai jų bendra mokestinė vertė viršija 150 tūkst. eurų sumą. Mokesčio tarifai taikomi viršijančiai daliai:

nuo 150 tūkst. iki 300 tūkst. eurų, taikomas 0,5 procento mokesčio tarifas;

nuo 300 tūkst. iki 500 tūkst. eurų, taikomas 1 procento mokesčio tarifas;

virš 500 tūkst. eurų, taikomas 2 procentų mokesčio tarifas.

Asmenims auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį) su specialiu nuolatinės slaugos poreikiu taikoma NT mokesčio lengvata – mokestis mokamas už dalį, kuri viršija 200 tūkst. eurų ribą:

nuo 200 tūkst. iki 390 tūkst. eurų, taikomas 0,5 procento mokesčio tarifas;

nuo 390 tūkst. iki 650 tūkst. eurų, taikomas 1 procento mokesčio tarifas;

virš 650 tūkst. eurų, taikomas 2 procentų mokesčio tarifas.

Kaip galima sumokėti NT mokestį, rasite čia. Visa aktuali informacija apie NT mokestį gyventojams skelbiama VMI interneto svetainėje > Domiuosi nekilnojamojo turto mokesčiu > Gyventojo nekilnojamojo turto mokesčio deklaracija KIT715. Kaip teisingai užpildyti NT mokesčio deklaraciją pasakojame Youtube laidoje Kaip užpildyti ir pateikti nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją KIT715?. Informacija mokesčių klausimais taip pat teikiama numeriu 1882 (+370 5 260 5060). Primename – apsilankymui VMI aptarnavimo padaliniuose būtina išankstinė registracija.