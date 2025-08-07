Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Norfa“ parduotuvėje – patikrinimas: kreipiasi į pirkėjus, jei nusipirkote dalį žuvį

2025-08-07 17:24
2025-08-07 17:24

Valstybinė maisto veterinarijos tarnyba (VMVT) po atlikto patikrinimo „Norfa“ parduotuvėje paliepė iš prekybos išimti ir utilizuoti žuvį, kurioje esą buvo rasta kirmėlių. Tuo metu prekybos tinklo atstovai siunčia žinią ir pirkėjams – jei pirkote šią produkciją, gali atgauti pinigus.

„Norfa“ (nuotr. Elta)

8

VMVT dar rugpjūčio 1 d. vienoje iš prekybos tinklo „Norfa“ parduotuvių atliko patikrinimą pagal pirkėjo pateiktą skundą. Nusiskundimas dėl žuvyje rastų kirmėlių buvo pateiktas dar liepos 31 d.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip teigė prekybos tinklo atstovai, VMVT laišką su pateiktomis išvadomis „Norfa“ gavo rugpjūčio 5 d.

„Atlikta įprastinė procedūra: pažeistos produkcijos likučiai išimti iš prekybos ir utilizuoti (jūrinis ešerys, skrostas, atšildytas, tinka vartoti iki 2025-08-04). 

Apie įvykį informuotas žuvies tiekėjas (UAB „Sostada“). Šio tiekėjo produkcija kurį laiką bus tikrinama papildomai, iš jo bus reikalaujama papildomų garantijų dėl maisto saugos“, – komentavo „Norfa“ prekybos tinklos komunikacijos atstovas Darius Ryliškis.

Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad yra svarstoma galimybės taikyti papildomas žuvies produkcijos kontrolės priemones.

Be to, pašnekovas paragino pirkėjus kreiptis į prekybos tinklą tam, kad atgautumėte pinigus, jei įsigijote tokios žuvies.

„Pirkėjai gali grąžinti pažeistą produkciją ir atsiimti pinigus.

Apgailestaujame dėl įvykio“, – sakė prekybos tinklo atstovas.

