„Norfa“ parduotuvėje – patikrinimas: kreipiasi į pirkėjus, jei nusipirkote dalį žuvį

VMVT dar rugpjūčio 1 d. vienoje iš prekybos tinklo „Norfa“ parduotuvių atliko patikrinimą pagal pirkėjo pateiktą skundą. Nusiskundimas dėl žuvyje rastų kirmėlių buvo pateiktas dar liepos 31 d.
Kaip teigė prekybos tinklo atstovai, VMVT laišką su pateiktomis išvadomis „Norfa“ gavo rugpjūčio 5 d.
„Atlikta įprastinė procedūra: pažeistos produkcijos likučiai išimti iš prekybos ir utilizuoti (jūrinis ešerys, skrostas, atšildytas, tinka vartoti iki 2025-08-04).
Apie įvykį informuotas žuvies tiekėjas (UAB „Sostada“). Šio tiekėjo produkcija kurį laiką bus tikrinama papildomai, iš jo bus reikalaujama papildomų garantijų dėl maisto saugos“, – komentavo „Norfa“ prekybos tinklos komunikacijos atstovas Darius Ryliškis.
Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad yra svarstoma galimybės taikyti papildomas žuvies produkcijos kontrolės priemones.
Be to, pašnekovas paragino pirkėjus kreiptis į prekybos tinklą tam, kad atgautumėte pinigus, jei įsigijote tokios žuvies.
„Pirkėjai gali grąžinti pažeistą produkciją ir atsiimti pinigus.
Apgailestaujame dėl įvykio“, – sakė prekybos tinklo atstovas.
