Neveikia dalis „Wizzair“ paslaugų: keleiviai į oro uostą raginami atvykti 3 val. iki skrydžio

Penktadienį visame pasaulyje pasirodžius pranešimams apie IT sistemų trikdžius žiniasklaidos, bankų bei oro linijų veikloje, apie galimus nesklandumus praneša ir Lietuvoje veiklą vykdanti skrydžių bendrovė „Wizzair“. Pranešama, kad dėl kilusių IT sutrikimų įmonė susiduria su dideliais techniniais sunkumais. Be to, klientams laikinai nebus galima naudotis interneto svetainių ir mobiliųjų programų paslaugomis, skelbia įmonė.