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TV3 naujienos > Verslas

Netoli Kelmės – naujovės: atidarė du vėjo parkus

2026-09-30 08:55 / šaltinis: BNS
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2026-09-30 08:55
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Nepriklausoma elektros tiekėja „Enefit“ netoli Kelmės oficialiai atidarė du vėjo parkus, kurių bendra galia siekia 167 megavatus (MW). Bendrovė į šiuos projektus investavo apie 324 mln. eurų.

Vėjo jėgainė (nuotr. Elta)

Nepriklausoma elektros tiekėja „Enefit“ netoli Kelmės oficialiai atidarė du vėjo parkus, kurių bendra galia siekia 167 megavatus (MW). Bendrovė į šiuos projektus investavo apie 324 mln. eurų.

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Pirmasis „Enefit“ vėjo parkas „Kelmė I“, kurio galia siekia 80 MW, elektrą generuoja jau kurį laiką. Greta jo iškilęs „Kelmė II“ parkas pridės dar 87 MW galios. Planuojama, kad per metus šiuose vėjo parkuose turėtų būti sugeneruota apie 580 GWh elektros energijos, pranešė „Enefit“.

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„Šie parkai reikšmingai didina vietinės elektros gamybą Lietuvoje. Kuo daugiau elektros pasigaminame patys, tuo mažiau priklausome nuo importo ir tarptautinių energijos kainų svyravimų. Tai reiškia daugiau stabilumo“, – pranešime sakė „Enefit“ valdybos narys Donatas Celešius.

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Bendrovė skelbė šiuose parkuose planuojanti diegti 16 ir 18 MW galios energijos kaupiklius.

Iš viso Lietuvoje „Enefit“ planuoja investuoti daugiau kaip 30 mln. eurų į tris elektros energijos kaupimo sistemas: dvi sistemos Kelmės vėjo parkuose ir 12 MW galios sistema „Šilalė II“ vėjo parke.

Po Kelmės projektų atidarymo Lietuvoje veikia devyni vėjo parkai, kurių galia – daugiau nei 400 MW.

indeliai.lt

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