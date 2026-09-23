Energetikos viceministras: komercinį jūros vėjo parką būtų galima pastatyti ateityje

„Tai sudarytų patrauklias sąlygas jūrinio parko projektui vystyti ateityje komercinėmis sąlygomis, todėl apsispręsti dėl projekto vystymo būtų galima tuomet, kai rinkoje bus patrauklesnės komercinės sąlygos“, – komentare BNS trečiadienį sakė viceministras.
Anot jo, toks parkas yra vertingas projektas, galintis padidinti vietos elektros gamybą ir sustiprinti šalies energetinį saugumą, todėl galimybės ateityje įgyvendinti šį projektą nereikėtų atsisakyti.
„Jau atlikti jūros dugno tyrimai, poveikio aplinkai vertinimas ir kiti parengiamieji darbai turi vertę – šio įdirbio ir galimybės ateityje įgyvendinti projektą neturėtume prarasti“, – teigė I. Junevičius.
Taip jis komentavo trečiadienį Seimo Audito komitete paviešintą pirmojo „Ignitis grupės“ vystomo apie 3 mlrd. eurų vertės 700 megavatų galios komercinio vėjo parko Baltijos jūroje kaštų ir naudos analizę bei jo įgyvendinimo scenarijus.
Jame, pasak komiteto nario „aušriečio“ Artūro Skardžiaus, siūloma rinktis iš trijų variantų – projektą įšaldyti ir laukti geresnių laikų, kviesti prie jo prisijungti kaimynus, pavyzdžiui, Latviją, ir ieškoti europinių lėšų arba tęsti projektą didinant galutinį elektros tarifą vartotojams.
I. Junevičius pabrėžia, kad pastarasis variantas ministerijai nepriimtinas.
Jis pranešė, jog šių metų pabaigoje Lietuvoje atsinaujinančios energijos galia sieks 7 gigavatus (GW), o tai sudarys sąlygas 2030 metais vien iš šių šaltinių pasigaminti daugiau elektros negu šaliai reikia. Todėl, pasak jo, jūros vėjo parko projekto papildomai remti vartotojų pinigais nereikėtų.
„Šalies energetikos tikslus galime pasiekti kitomis priemonėmis, tiesiogiai neperkeldami kaštų gyventojams“, – pabrėžė viceministras.
Pasak jo, norint plėtoti projektą būtų galima pritraukti partnerį iš kitos ES valstybės, siekti tarpvalstybinio projekto statuso ir ES finansavimo pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (CEF).
„Tai galėtų sumažinti papildomo finansavimo poreikį ir pagerinti projekto įgyvendinimo sąlygas“, – pabrėžė viceministras.
Jo teigimu, ministerija yra pasirengusi padėti ieškoti partnerių, kalbėtis su kitomis valstybėmis ir Europos Komisija, dalyvauti procedūrose bei svarstyti projekto terminų peržiūrą.
Tačiau, anot jo, galutinį sprendimą dėl šio komercinio projekto įgyvendinimo turi priimti „Ignitis grupė“.
Grupės akcininkas finansų ministras Taurimas Valys, dalyvavęs uždarame komiteto posėdyje, iš karto po jo BNS nieko nekomentavo.
Po Audito komiteto posėdžio pranešta, kad Energetikos ir Finansų ministerijos galutinai dėl projekto ateities turėtų apsispręsti iki šių metų pabaigos. Energetikos ministerija formuoja energetikos politiką, o Finansų ministerija yra „Ignitis grupės“ akcininkė.
Energetikos ministras Lukas Savickas dar liepą interviu portalui „Verslo žinios“ teigė, kad „Ignitis grupės“ pradėto plėtoti pirmojo jūros vėjo parko projekto neverta įgyvendinti vardan įgyvendinimo. Ministras žadėjo sprendimą dėl parko ateities priimti nedelsiant.
Pasak jo, projektas turi mažinti elektros kainas, būti „ekonomiškai gyvybingas“ ir nedaryti žalos Lietuvos energetikos sistemai. Ministro teigimu, sprendžiant dėl parko ateities reikia įvertinti kontekstą, kad per kelerius metus pasikeitė jo plėtojimo sąlygos.