Net ir dėl tokio trūkumo „žalio lapo“ negausite: patikrinkite tai savo automobilyje

Pasak „Transeksta“ atstovų, jei jūsų automobilyje neveikia stiklo apipūtimo funkcija, tokiu atveju privalu problemą išspręsti, nes tikrintojai tai laikys dideliu trūkumu. Vadinasi, vadinamojo „žalio lapo“ jūs negausite.
„Neveikia priekinio stiklo apipūtimas? Nusivalyti stiklą ranka ar praverti langą gali atrodyti pakankama, bet neveikiantis apipūtimas nėra nekalta smulkmena – su tokiu gedimu techninės apžiūros nepraeisite.
Jei priekinio stiklo apipūtimas veikia tik stipriausiu režimu, tai laikoma nedideliu trūkumu – TA praeisite. Jei apipūtimas neveikia visiškai, tada yra fiksuojamas didelis trūkumas ir techninės apžiūros rezultatas bus neigiamas.
Apipūtimo sistema turi pašalinti ant priekinio stiklo susikaupusią drėgmę ir padėti išlaikyti gerą matomumą šaltu bei drėgnu oru. Jai neveikiant, stiklas gali greitai vėl aprasoti, o suprastėjęs matomumas trukdo laiku pastebėti pėsčiuosius, kitus automobilius ar kliūtis kelyje.
Pastebėję gedimą, pasirūpinkite juo dar prieš vykdami į techninę apžiūrą“, – rašo „Transeksta“ atstovai.
Nepritaria siūlomam įpareigojimui „Regitrai“: didėtų paslaugų įkainiai
Vyriausybė nepritaria Seime pradėtoms svarstyti įstatymo pataisoms, siūlančioms įpareigoti „Regitrą“ iš anksto informuoti vairuotojus SMS žinute arba elektroniniu paštu apie besibaigiantį jų automobilio privalomosios techninės apžiūros galiojimo terminą.
Anot ministrų kabineto, techninę apžiūrą atliekantys subjektai ir Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija jau ir šiuo metu teikia tokią paslaugą, kuri gali būti užsakoma neatlygintinai internetu arba atlikus techninę apžiūrą.
„Transporto priemonių valdytojams, pageidaujantiems gauti priminimą apie techninės apžiūros galiojimo pabaigą, jau yra sudaryta galimybė užsisakyti tokią paslaugą, informacija apie tokią galimybę yra pateikiama, ir valdytojai gali laiku priimti atsakingus sprendimus“, – sakoma trečiadienį priimtame Vyriausybės nutarime, kuriame įvertintos Seimo nario Viktoro Fiodorovo inicijuotos įstatymo pataisos.
Parlamentaras siūlo įpareigoti „Regitrą“ vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka likus 5 darbo dienoms iki transporto priemonės ar priekabos privalomosios techninės apžiūros galiojimo termino pabaigos SMS žinute arba elektroniniu paštu apie tai informuoti jos valdytoją.
Toks siūlymas, anot Vyriausybės, nesusijęs su pagrindinėmis „Regitros“ funkcijomis, nes ji „nevykdo techninės apžiūros, nenustato jos vykdymo tvarkos, netvarko techninės apžiūros duomenų ir jokiais kitais būdais nedalyvauja techninės apžiūros procese“.
„Šiuo aspektu subjektui būtų neracionaliai primetama pareiga (privaloma veikla) asmenims teikti informaciją, susijusią su kitų institucijų atliekamomis funkcijomis, ir reikštų neproporcingą administracinę naštą“, – sako Vyriausybė.
Ji pastebi, kad „Regitra“ nėra Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės (CTADB) valdytoja ir tvarkytoja, techninės apžiūros statusas Kelių transporto priemonių registre (KTPR) keičiasi atsižvelgiant į perCTADB ir KTPR sąsają gaunamus pranešimus apie prasidėjusį ar pasibaigusį techninės apžiūros galiojimą bei jos panaikinimą.
Vyriausybė taip pat pažymi, kad transporto priemonės registracijos metu „Regitra“ nerenka kontaktinių duomenų, reikalingų siųsti pranešimus.
„AB „Regitra“ neturi visų transporto priemonių valdytojų kontaktinių duomenų“ , – sakoma Vyriausybės nutarime.
SMS vairuotojams galėtų kasmet kainuoti apie 80 tūkst. eurų
Siekiant įgyvendinti siūlomą teisinį reguliavimą, anot ministrų kabineto, visų transporto priemonių valdytojų turėtų būti reikalaujama „Regitrai“ pateikti papildomus asmens duomenis arba jie turėtų būti gaunami sąsajomis su CTADB, Gyventojų registru ar kita sistema, pritaikant kelias informacines sistemas, duomenų bazes bei jų sąsajas.
Šių darbų atlikimas, pasak Vyriausybės, reikalauja laiko ir finansinių kaštų, nors šiuo metu jau yra veikianti sistema, kuri teikia informacinius pranešimus apie artėjantį techninės apžiūros galiojimo pabaigos terminą tiems asmenims, kurie to pageidauja.
„Pažymėtina, kad KTPR ir CTADB tvarkytojos nėra biudžetinės įstaigos, jos nepretenduoja į valstybės biudžeto asignavimus, todėl siūlomam teisiniam reguliavimui įgyvendinti privalomi darbai turės būti atlikti naudojant „Regitros“ ir Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos turimas lėšas“, – sakoma Vyriausybės nutarime.
„Regitros“ duomenimis, KTPR ir jo sąsajų su kitomis sistemomis pritaikymo darbai kainuotų iki 20 tūkst. eurų.
Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos skaičiavimais, CTADB ir jos sąsajų su kitomis sistemomis pritaikymo darbai kainuotų ne mažiau kaip 15 tūkst. eurų.
Įvertinus esamus „Regitros“ siunčiamų SMS pranešimų įkainius, Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, informacinių pranešimų transporto priemonių valdytojams siuntimas kiekvienais metais kainuotų apie 80 tūkst. eurų.
Anot Vyriausybės, KTPR ir CTADB tvarkytojų patirti kaštai gali būti kompensuojami didinant teikiamų paslaugų įkainius.
„Kadangi nėra galimybės įstatymo projekto įgyvendinimą finansuoti valstybės biudžeto lėšomis, KTPR ir CTADB tvarkytojų patirti kaštai gali būti kompensuojami didinant teikiamų paslaugų įkainius, todėl siūlomas teisinis reguliavimas neigiamai paveiktų transporto priemonių valdytojus“, – sako Vyriausybė.
ELTA primena, kad šių metų gegužės viduryje Seimas nutarė svarstyti Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas, siūlančias įpareigoti „Regitrą“ iš anksto informuoti vairuotojus SMS žinute arba elektroniniu paštu apie besibaigiantį jų automobilio privalomosios techninės apžiūros galiojimo terminą.
Pasak projektą inicijavusio Mišrios Seimo narių grupės seniūno Viktoro Fiodorovo, vairuotojui pamiršus laiku atlikti techninę transporto priemonės apžiūrą, jis gali gauti baudą už tokio automobilio vairavimą ir taip pat patirti rimtų finansinių nuostolių patekus į eismo įvykį.
„Todėl manau, kad reikėtų iš anksto informuoti vairuotojus apie tai, kad automobilio techninė apžiūra yra besibaigianti ir reikia ją pratęsti. Tai būtų pagalba visiems vairuotojams“,– pristatydamas projektą yra sakęs V. Fiodorovas.
Šiuo metu „Regitra“ informuoja vairuotoją apie tai, kad yra sustabdytas jo automobilio dalyvavimas viešajame eisme, kadangi baigė galioti techninė apžiūra.