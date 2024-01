„Neste Lietuva“ atsisako vienkartinių pirštinių tinklo degalinėse

Pasak „Neste Lietuva“ generalinės direktorės Julijos Matisonės, bendrovė, siekdama mažinti plastiko atliekas, apie vienkartinių pirštinių atsisakymą pradėjo svarstyti dar 2020 m., tačiau prasidėjusi pasaulinė COVID-19 pandemija ir siekis užtikrinti kuo didesnį klientų saugumą degalinėse šį planą atidėjo vėlesniam laikui. Prie jos įgyvendinimo nuspręsta grįžti šiemet, fiksuojant reguliariai mažėjantį šių pirštinių naudojimą tinklo degalinėse.

„Vietoje pirštinių klientams siūlome alternatyvą – aktyviai naudotis dezinfekciniu skysčiu, kurį gali rasti visose mūsų tinklo degalinėse, arba įsigyti daugkartinio naudojimo pirštines ir taip prisidėti prie aplinkos tausojimo“, – pranešime sakė J. Matisonė.

„Neste Lietuva“ duomenimis, klientai, pildamiesi degalus tinklo degalinėse, sunaudoja apie 2,5 mln. vienkartinių pirštinių per metus, kurios per metus generuoja apie 1,7 tonų plastiko. Be to, pastebėta, kad didžioji dalis pirštinių, išmetamų po vienkartinio jų panaudojimo, būna pakankamai švarios, nes kolonėlių paviršiai ir degalų pistoletai yra reguliariai valomi.

„Neste Lietuva“ Lietuvoje valdo 86 degalinės.