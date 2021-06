Nepakliūkite į bankų pinkles: imdami paskolą neprivalote pirkti visų kitų paslaugų, kad ir kaip jas siūlo

Prieš 3 metus būstą su šeima įsigijęs vilnietis Justas pasakojo, kad butą privalėjo apdrausti, kitaip būtų negavęs paskolos.

„Taip pat banko darbuotoja teiravosi, ar esu apsidraudęs gyvybę. To padaręs dar nebuvau, tad man pasiūlė apsidrausti. Darbuotoja tikino, kad jeigu su žmona apsidrausiu tame pačiame banke, kuriame imsime paskolą gausime geresnes jos sąlygas. Paskolą norėjome gauti kuo greičiau, tad sutikome.

Be to, manau, kad gyvybės draudimas gali praversti, jeigu kažkas mums nutiktų. Šiuo metu gyvybės draudimas mums kartu su žmona atsieina 17 eurų per mėnesį“, – pasakojo vyras.

Jis tikino, kad kol kas neketina atsisakyti gyvybės draudimo.

Gyvybės draudimo vėliau atsisakė

Tuo metu vilnietė Rima būstą įsigijo prieš pusantrų metų. Ji taip pat pasakojo, kad privalėjo apdrausti savo būstą, kitu atveju būtų negavus paskolos.

„Taip pat mane įkalbėjo apdrausti ir savo gyvybę. Iki galo taip ir nesupratau, ar man tikrai reikalingas šis draudimas. Tačiau banko darbuotoja mane įkalbėjo tai padaryti. Dabar manau, kad darbuotojai tikriausiai gauna papildomų bonusų, kai parduoda papildomai dar ir gyvybės draudimų.

Tiek būstą, tiek gyvybę reikėjo apdrausti metams ir vėliau draudimus vis pratęsti. Buto draudimą pratęsiau, tačiau gyvybės nusprendžiau nebedrausti. Manau, kad šis draudimas man visiškai nereikalingas. Jam išleidžiamus pinigus panaudosiu tikrai reikalingiems dalykams“, – pasakojo moteris.

Ji tikino, kad išmokėjusi būsto paskolą atsisakys ir būsto draudimo.

„Tik gaila, kad ko gero labai greitai to padaryti nepavyks. Tad dar kurį laiką teks mokėti už būsto draudimą.

Tačiau kitą kartą jau iš anksto išsiaiškinčiau apie būtinus draudimus ir nebesileisčiau įkalbinėjama banko darbuotojų“, – sakė Rima.

Drausti įpareigoja nekilnojamo turto įstatymas

„Swedbank“ atstovas Sauliaus Abraškevičiaus teigimu, svarbu paminėti, kad reikalavimas drausti įkeičiamą turtą nėra iš banko kylanti pareiga.

„Tai nurodyta kredito įstatyme, kuriame numatoma, kad kredito gavėjas, sudarydamas kredito sutartį, pagal kurią įkeičiamas neknojamasis turtas, privalo apdrausti šį turtą. Draudimo sutartį klientai gali sudaryti bet kurioje draudimo bendrovėje, kuri suteikia pakankamas draudimo apsaugas, įkeičiamam turtui.

Įkeičiamam turtui apdrausti keliama sąlyga, kad draudimo suma negali būti mažesnė nei bankui negrąžinta bendra kredito suma. Draudžiant įkeičiamą turtą rinkos vertės arba atkūrimo vertės dydis taip pat ir turto draudimo suma turi būti priimtina bankui. Turtas draudžiamas iki turto įkeitimo (hipotekos) sutarties galiojimo pabaigos arba visiško įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo, priklausomai nuo to, kuris iš nurodytų įvykių įvyksta anksčiau“, – pasakojo banko atstovas.

Anot jo, skolinantis būstui nėra jokios prievolės apdrausti gyvybę, tai gyventojai daro savanoriškai, norėdami nelaimės atveju apsaugoti savo šeimą ir artimuosius.

Draudimo keisti negalima, nebent tik draudimo bendroves

„Luminor“ banko būsto kredito produkto vadovas Andrius Kvakšys taip pat sakė, kad gyventojai sudarydami kredito sutartis, pagal kurias įkeičiamas nekilnojamasis turtas, kredito gavėjai privalo jį apdrausti.

„Tokios nuostatos yra įtvirtintos kredito įstatyme. Tuo metu gyvybės draudimas skolinantis būsto įsigijimui nėra privalomas, tačiau mes rekomenduojame klientams pasinaudoti šia paslauga.

Būsto kreditas yra didelis įsipareigojimas, tad visuomet geriau iš anksto pasiruošti nenumatytiems gyvenimo įvykiams ir pasverti visas rizikas, kurios gali turėti įtakos šeimos finansams. Gyvybės draudimas yra asmeninės rizikos valdymo įrankis, kuris būsto paskolos sąlygoms įtakos neturi“, – tikino banko atstovas.

Todėl anot jo, įsigijęs gyvybės draudimą klientas bet kada jį gali nutraukti, net jeigu kredito dar ir neišmokėjo.

„Tačiau būsto draudimas negali būti nutrauktas iki įsipareigojimų pagal paskolos sutartį įvykdymo. Klientas gali keisti draudimo bendroves, tačiau visą paskolos laikotarpį įkeistas turtas privalo būti apdraustas banko naudai.

Tad informaciją apie būsto draudimą reguliariai tikriname. Jeigu gauname informacijos, kad įkeisto turto draudimas nebegalioja, prašome kliento pateikti naują galiojantį būsto draudimo polisą“, – sakė A. Kvakšys.

Nutraukus draudimą bankas taiko mokestį

SEB banko atstovė žiniasklaidai Ieva Dauguvietytė-Daskevičienė teigė, kad banko siūlomas „Saugaus kredito“ draudimas skirtas padėti padengti kreditą ne tik mirties, bet ir visiško ar nuolatinio neįgalumo atveju.

„Taip pat jis gali padėti užtikrinti galimybę mokėti kredito įmokas atsitikus nelauktiems įvykiams, tokiems kaip liga ar darbo netekimas. Užklupus sudėtingoms gyvenimo situacijoms, draudimo išmokos padeda apsidraustiesiems, kai kreditą ima bendraskoliai, jie abu gali draustis, ar šeimos nariams išsaugoti būstą, netekties atveju apsaugoti artimuosius nuo finansinės naštos.

Be to, šis draudimas yra savanoriškas, sprendimą dėl „Saugaus kredito“ sutarties sudarymo ar nutraukimo priima pats klientas. Gyvybės draudimo, draudimo nuo visiško ir nuolatinio nedarbingumo suma yra lygi kredito likučiui. Kas mėnesį mažėjant kredito likučiui, atitinkamai mažėja ir draudimo suma. Išmokėjus kreditą, baigiasi ir „Saugaus kredito“ sutarties galiojimas. Pastebime, kad pastaruoju metu „Saugaus kredito“ draudimą renkasi 6 iš 10 klientų, imančių naujas būsto paskolas“, – pasakojo banko atstovė.

Tuo metu turto draudimas anot jos, padeda apsisaugoti nuo nenumatytų aplinkybių ir rizikų, galimų neplanuotų finansinių nuostolių.

„Tam, kad būstą įsigijusi šeima, atsitikus nenumatytoms aplinkybėms nesusidurtų su neplanuotomis ir, dažniausiai, didelėmis išlaidomis dėl galimo turto sugadinimo ar, blogiausiu atveju, neliktų iš viso be būsto, ar jis imamas su būsto paskola, ar be jos, turtą, žvelgiant iš asmeninių finansų valdymo perspektyvos, patariama drausti.

Kaip įprasta, imant paskolą įkeičiamas turtas turi būti apdraustas. Įkeičiamas butas ar namas draudžiami turto atkūrimo verte nuo jo sunaikinimo, sugadinimo dėl tokių veiksnių kaip gaisras, vandentiekio avarija, potvynis, audra ar kitų gamtos jėgų bei neteisėtos veiklos, tokios kaip vagystė ar plėšimas. Paėmus būsto paskolą turtas turi būti draudžiamas tol, kol grąžinamas kreditas. Nutraukus draudimo polisą, bankas taiko mokestį už neapdrausto įkeisto turto administravimą“, – perspėjo I. Dauguvietytė-Daskevičienė.