Nenumokite ranka – šie darbai padės išvengti pelėsio bute

Tarpblokinės siūlės – viena pagrindinių silpnųjų vietų senos statybos stambiaplokščiuose namuose. Joms susidėvėjus išryškėja pastato sandarinimo problemos, turinčios įtakos vidaus patalpoms. Bute atsiranda pelėsis, ant sienų kaupiasi drėgmė ar net skverbiasi vanduo – visa tai signalizuoja, kad daugiabutyje reikia kuo skubiau tvarkyti siūles. Priešingu atveju rizikuojama patirti didelę žalą tiek turtui, tiek sveikatai.

Kada verta sunerimti?

„Mano BŪSTO“ specialistai sako, kad kaip ir kasmet, atšilus orams, pats laikas pasirūpinti tarpblokinių siūlių remontu, kadangi šaltuoju metu to daryti nerekomenduojama dėl technologinių ypatybių.

„Pavasaris yra pats metas bute atlikti reviziją ir įsitikinti, kad viskas yra tvarkoje. O pastebėjus ant sienų drėgmę ar pelėsį, reikia nedelsiant apie tai pranešti savo namo administratoriui. Gali būti, kad tai susidėvėjusių siūlių požymiai, kurių „negydant“ atsiranda pavojus žmogaus sveikatai ir rizika patirti didesnes būsto priežiūros išlaidas“, - sako „Mano BŪSTO“ klientų atstovė Erika Sinkevičiūtė.

Tarpblokinių siūlių paskirtis – apsaugoti namo konstrukciją nuo atmosferos poveikio. Jei jos pažeistos ar susidėvėjusios, namo sienos tampa pažeidžiamos drėgmės, šalčio ir kitų išorinių veiksnių. Pasak specialistų, tinkamai sutvarkytų tarpblokinių siūlių nereikia remontuoti daugelį metų, tačiau rekomenduojama kasmet patikrinti jų būklę, ypač, jei pastebimi mikroįtrūkimai, pelėsio dėmės ar vandens pratekėjimo požymiai.

„Pajuodusios siūlės rodo drėgmės kaupimąsi ir pelėsio formavimąsi, matomi įtrūkimai tarp plokščių, o vandens pratekėjimo dėmės ar pelėsis ant vidinių sienų, ypač kambarių kampuose ar ties sienomis, besiribojančiomis su lauko aplinka, yra aiškūs signalai, kad būtinas remontas. Jei pastebėjote šiuos požymius, verta kreiptis į specialistus, kurie įvertins situaciją ir prireikus atliks siūlių remontą“, - paaiškino E.Sinkevičiūtė.

Pavasaris – tinkamas metas remontui

Modernios technologijos leidžia tarpblokinių siūlių remontą atlikti net ir esant žemesnei nei nulio temperatūrai – iki -10°C. Tai įmanoma dėl specialių priešaltinių priedų, kurie užtikrina tinkamo betono ar tinkavimo mišinio sukibimą. Tačiau hermetizavimo darbus geriausia atlikti tik tada, kai oro temperatūra pasiekia bent 5°C.

„Pavasaris yra puikus laikas šiems darbams, nes oro sąlygos jau leidžia naudoti sandarinimo medžiagas, o po žiemos galima lengvai identifikuoti problemines vietas“, - teigė „Mano BŪSTO“ atstovė.

Visiems atliktiems tarpblokinių siūlių remonto darbams „Mano BŪSTAS“ suteikia penkerių metų garantiją. Jei per šį laikotarpį pastebimi trūkumai ar nekokybiškai atlikti darbai, jie bus ištaisyti nemokamai. Be to, po remonto šaltesniu laikotarpiu siūlės tikrinamos termovizoriumi, siekiant įsitikinti jų sandarumu ir užtikrinti minimalų šilumos pralaidumą.

E.Sinkevičiūtės teigimu, kokybiškai užsandarintos siūlės ne tik apsaugo nuo drėgmės, bet ir mažina šilumos nuostolius, todėl gyventojai gali tikėtis mažesnių šildymo sąskaitų.

Ragina nedelsti ir pranešti

„Drėgmės apsauga yra vienas iš pagrindinių tarpblokinių siūlių remonto privalumų – vanduo nepatenka į sienų konstrukcijas, todėl nesusidaro pelėsis ir neatsiranda vandens pratekėjimo žymės. Tai taip pat prisideda prie ilgalaikės pastato apsaugos, nes užkertamas kelias betoninių plokščių irimo procesams. Be to, geresnis sandarumas leidžia efektyviau išlaikyti šilumą butuose, o estetiniu požiūriu atnaujintos siūlės pagerina pastato išvaizdą“, - sako E.Sinkevičiūtė.

Taigi jeigu pastebėjote tarpblokinių siūlių pažeidimo požymius savo daugiabutyje, nelaukite. Kuo anksčiau bus atlikti remonto darbai, tuo daugiau problemų ir finansinių nuostolių pavyks išvengti ateityje.

Straipsnį parengė: „Mano Būstas“.