Neįkliūkite ir jūs: moteris ilgai neatgavo savo 170 eurų, nes banke jie kažkur pasimetė?

Bankai jau seniai giriasi, kad Lietuvoje veikia momentiniai mokėjimai. Esą pinigus šalies viduje galima pervesti iš karto, visą parą, be jokių išeiginių. Tačiau, panašu, kad tai nėra visiška tiesa.

Tuo galėjo įsitikinti ir skaitytoja, kuriai pervestų sutuoktinio pinigų bankas neatidavė daugiau kaip savaitę.

Bankas pinigus priėmė, bet neatidavė

Portalo tv3.lt skaitytoja Ingrida (tikrieji vardas ir pavardė redakcijai yra žinomi) pasakojo, kad daugiau nei 10 dienų nesulaukė pavedimo, pinigai kažkur dingo, o bankas neskubėjo padėti.

„Esu mama, auginu kūdikį, mano vyras dirba ir gauna oficialias pajamas. Prireikus apsipirkti, vyras į mano sąskaita perveda pinigų. Tiesa, mūsų banko kortelės skirtinguose bankuose. Aš naudojuosi „Luminor“ banku, o vyras – kitu.

REKLAMA

Taigi rugpjūčio 13 d., šeštadienį vyras man pervedė 170 eurų. Tačiau tądien pinigų į savo sąskaitą taip ir negavau. Pagalvojau, kad savaitgalį pavedimai nespėja suvaikščioti. Tačiau ir kitą dieną, pirmadienį pinigų negavau. Nusprendžiau palaukti, tačiau, kai antradienį pinigų vis dar nebuvo mano sąskaitoje sunerimau. Juk bankas pavedimus eurais turi įskaityt jau kitą dieną“, – pasakojo moteris.

Tada ji nusprendė telefonu kreiptis tiesiai į banko darbuotojus.

Pinigai kažkur yra, bet jų neatiduoda

„Atsiliepusi darbuotoja patikino, kad pinigus netrukus gausiu ir paprašė dar šiek tiek palaukti. Tačiau belaukiant atėjo ir kita diena. Vėl skambinau į banką. Dingusi suma nėra labai didelė, bet juk tai mano šeimos pinigai ir nesinori jų prarasti. Tačiau banko darbuotoja mandagiai paprašė nebeskambinėti ir tikino, kad pinigai kažkur yra.

REKLAMA

REKLAMA

Toks atsakymas tikrai nenuramino, o pasėjo tik dar daugiau abejonių. Paprašiau vyro padaryti dar vieną pavedimą į mano sąskaitą. Jis pervedė kelis eurus, kuriuos tuojau pat gavau. Tad kur dingo tie 170 eurų? Pasidarė tikrai neramu, kad jų nebeatgausiu“, – skundėsi Ingrida.

Kai banko darbuotoja nebesutiko su ja kalbėtis telefonu, moteris ėmė rašyti elektroninius laiškus.

„Tačiau gavau atsakymą, kad elektroninių paštu man informacijos niekas suteikti negali.

Nesuprantu, kodėl niekas negali man atsakyti. Jau daugiau nei savaitę skambinau, rašiau laiškus, bet bankas tiesiog pasisavino mano pinigus ir tyli. Juk jis negali taip elgtis. O jeigu tai būtų paskutiniai mano šeimos pinigai?“ – retoriškai klausė Ingrida.

Tikina, kad pinigus pervedė

„Luminor“ banko atstovė Indrė Baltrušaitienė apgailestavo, kad klientė patyrė nepatogumų.

„Patikinu, kad šiuo konkrečiu atveju lėšos yra pasiekusios galutinį gavėją. Bankas klientus aptarnauja laikydamasis aukščiausių standartų ir sekdamas šalies finansų rinkoms keliamais reikalavimais.

REKLAMA

REKLAMA

Į telefonu gaunamas užklausas stengiamės atsakyti iškart, kai tik mus pasiekia ši informacija. Kai klientai kreipiasi į banką ir užpildo skundą raštiškai, išnagrinėti skundo priežastis ir atsakyti privalome per 15 darbo dienų“, – tikino banko atstovė.

Pasak I. Baltrušaitienės, bankas laikosi nuostatos visada informuoti klientus, jei procesai trunka ilgiau dėl techninių nesklandumų ar kokių nenumatytų aplinkybių.

„Mūsų klientai tokios informacijos rasti gali ir patys prisijungę prie savo interneto banko paskyros, apsilankę banko interneto svetainėje ar susisiekę su banko specialistais“, – patarė banko atstovė.

Pataria nebijoti skųstis

Lietuvos bankas teigė, kad per 15 darbo dienų bankai turi išnagrinėti skundus ir pateikti atsakymus savo klientams.

„Tai maksimalus terminas, jis galioja visiems finansų rinkos dalyviams, ne tik bankams.

Taip pat raginame gyventojus nebijoti skųstis, kitu atveju bankai taip gali ir nesužinoti, kad tam tikri procesai netenkina jų klientų. Tačiau pirmiausia siūlome kreiptis į savo banką. Jei gautas atsakymas netenkins arba per 15 darbo dienų žmogus negaus jokio atsakymo, jis turi teisę kreiptis į Lietuvos banką, užpildęs ir pasirašęs skundo nagrinėjimo formą. Įvertinęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas per 20 darbo dienų pateiks atsakymą. Esant sudėtingam atvejui, nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas dar 20 darbo dienų“, – informavo Lietuvos bankas.

REKLAMA

REKLAMA

Beje, jau prieš penkerius metus jis džiaugėsi, kad Lietuvoje yra įdiegti momentiniai mokėjimai. Dėl jų pinigų pervedimai esą turėtų vykti akimirksniu.

„Momentiniai mokėjimai – tai patogumas, nes lėšos įskaitomos akimirksniu, net jei jos pervedamos tarp skirtingų mokėjimo paslaugų teikėjų klientų skirtingose valstybėse. Momentiniai mokėjimai vykdomi 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę visus metus be poilsio ir švenčių dienų. Momentinis mokėjimas toks pat saugus kaip ir įprastas, pavyzdžiui, per internetinę bankininkystę arba mobiliąją programėlę telefone

Ateityje momentiniai mokėjimai bus dar paprastesni. Siekiame, kad atliekant momentinius mokėjimus, nereikėtų sąskaitos numerio: mokėtojui užtektų žinoti gavėjo mobiliojo telefono numerį“, – tuo metu nurodė Lietuvos bankas.

Dar visai neseniai „Luminor“ bankas gyrėsi, kad ir savo klientams pradėjo teikti įeinančių momentinių mokėjimų paslaugą, o vasarą – ir išeinančių.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak banko pranešimo, ši paslauga neva leis klientams lėšas į kituose bankuose esančias sąskaitas pervesti akimirksniu ne tik švenčių dienomis, savaitgaliais, bet ir ištisą parą.

„Išplėtę technines „Luminor“ banko mokėjimo sistemos galimybes, galime savo klientams pasiūlyti patogesnius elektroninius atsiskaitymus ir atlikti momentinius mokėjimus į kitus Lietuvos ar Europos bankus, kurie yra prisijungę prie tokios sistemos. Mums smagu, kad šią paslaugą pristatėme prieš vieną laukiamiausių vasaros švenčių – Jonines – ir tokiu būdu per ilgąjį savaitgalį savo klientams padėjome greitai bei paprastai atlikti elektroninius atsiskaitymus“, – banko platintame pranešime cituota „Luminor“ banko mažmeninės bankininkystės vadovė Lietuvoje Giedrė Blazgienė.