Ne tik aplenkėme latvius ar estus, bet ir susilyginome su JAV: kelionėms lietuviškas pasas – tarp geriausių pasaulyje

Naujausiame „Henley“ pasų reitinge, kuris reguliariai atnaujinamas, Singapūras aplenkė Japoniją ir gali pasigirti galingiausiu pasaulyje pasu. Tai reiškia, kad Singapūro pasas leidžia be vizų atvykti į 192 iš 227 pasaulio šalių.

Pasaulinis 2023 m. pasų reitingas buvo sudarytas remiantis Tarptautinės oro transporto administracijos (IATA) pateiktais duomenimis, kuriuose pasaulio pasai klasifikuojami pagal tai, į kiek pasaulio šalių jų turėtojai gali patekti be išankstinės vizos.

Lietuva, kaip ir JAV reitinge užima 8 vietą. Jų piliečiai turėdami pasą be vizų gali aplankyti 184 valstybes.

Viena vieta žemiau yra Latvija, kurios pasas leidžia aplankyti 183 šalis, o dar žemiau Estija – 182 šalys. Su Lenkijos pasu galima aplankyti 186 valstybes.

REKLAMA

REKLAMA

Ukrainoje karą tęsiančios Rusijos piliečiai be vizų gali aplankyti 115 valstybių (49 vieta), o Baltarusijos – tik 79 (64 vieta).

REKLAMA

Kelionių laisvė vis didesnė

Šiemet antroje „Henley“ pasų reitingo vietoje atsidūrė Vokietija, Italija ir Ispanija, kurių piliečiai gali aplankyti 190 pasaulio šalių, pastebi CNBC.

Praėjusiais metais sąrašo viršuje buvusi Japonija smuktelėjo į trečiąją vietą – jos pasas leidžia be vizų patekti į 189 paskirties vietas, palyginti su 193 vietomis 2022 m.

Kiti pasai, su Japonija susilyginę ir užėmę trečiąją vietą, yra šie: Austrija, Suomija, Prancūzija, Liuksemburgas, Pietų Korėja ir Švedija.

REKLAMA

REKLAMA

Jungtinė Karalystė, po šešerius metus trukusio nuosmukio pakilusi dviem vietomis aukštyn ir užėmusi ketvirtąją vietą, atsigavo.

„Per visą 18–mečių reitingo istoriją bendra tendencija buvo didėjanti kelionių laisvė“, – pranešime spaudai teigė „Henley and Partners“.

Silpsta JAV galia?

Singapūro pasas 2021 m. taip pat buvo pirmoje vietoje su galimybe patekti į 194 kelionių kryptis, tačiau pernai miesto valstybė nukrito į antrąją vietą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Per pastaruosius 10 metų Singapūras savo rezultatą padidino 25 balais, dėl to šalis pakilo penkiomis vietomis ir užėmė pirmąją vietą, pridūrė „Henley and Partners“.

Kita vertus, iš dešimties pirmaujančių šalių JAV indeksas per pastarąjį dešimtmetį padidėjo mažiausiai, pažymėjo investicijų migracijos konsultacijų bendrovė. Dabar JAV pagal pasų indeksą užima aštuntą vietą.

„Istorija paprasta – daugiau ar mažiau stovėdamos vietoje, JAV atsiliko“, – sakė Kornelio technikos instituto miestų technologijų specialistas Gregas Lindsay. Jis pabrėžė, kad šalį „nuolat lenkia“ Pietų Korėja, Japonija ir Singapūras.

REKLAMA

„Nesiliaujantis Amerikos smukimas žemyn reitingų lentelėje – ir mažai tikėtina, kad artimiausiu metu ji susigrąžins aukščiausią poziciją – yra įspėjimas jos kaimynei Kanadai ir likusiai „anglosferos“ daliai“, – komentavo G. Lindsay.

Šis nuosmukis prisidės prie „JAV minkštosios galios nuosmukio“, jei verslui kils sunkumų kviečiant partnerius į susitikimus, o turistams teks susidurti su prašymų pateikimo vėlavimais, sakė Strateginių ir tarptautinių studijų centro mokslininkė Annie Pforzheimer.

REKLAMA

„Henley and Partners“ teigė, kad tvirtas pasas yra ne tik kelionės dokumentas, bet ir didelė finansinė laisvė, kai kalbama apie tarptautines investicijas ir verslo galimybes.

„Pasaulinis ryšys ir prieiga prie jo tapo nepakeičiamais turto kūrimo ir išsaugojimo elementais, o jo vertė tik didės, nes didėja geopolitinis nestabilumas ir regioninis nestabilumas“, – teigiama ataskaitoje.