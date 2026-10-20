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Nausėda apie biudžeto deficitą: būtų nepriimtina viršijimą užprogramuoti ilgam laikui

Papildyta 17.25 val.
2026-10-20 17:18 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-20 17:18
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Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad jam būtų nepriimtina Mastrichto kriterijaus ribą – 3 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) – viršijantį biudžeto deficitą išlaikyti ilgesnį laiką – ir po 2029 m.

Gitanas Nausėda (nuotr. Elta)
GALERIJA (5)

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad jam būtų nepriimtina Mastrichto kriterijaus ribą – 3 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) – viršijantį biudžeto deficitą išlaikyti ilgesnį laiką – ir po 2029 m.

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„Trumpu laikotarpiu išeiti už konvencinio biudžeto deficito ribų būtų pateisinama su sąlyga, jeigu jau 2029 metais vėl gebėtume grįžti prie 3 proc. bendrojo vidaus produkto deficito ribų. Jeigu tai pavyks – laikysiu, kad darome teisingą žingsnį, jei užprogramuojame biudžeto deficitą likti virš 3 proc. ilgą laiką, man tai jau būtų nepriimtina“, – prezidentūros vaizdo įraše antradienį sakė G. Nausėda.

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Kitų metų valstybės biudžete numatomas Mastrichto kriterijus viršijantis 3,8 proc. nuo BVP valdžios sektoriaus deficitas.

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Anot prezidento, šiuo metu išlaikyti subalansuotą biudžetą nėra paprasta, nes yra daug kitų poreikių, tarp jų – socialinių, gynybos.

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„Kai tiek daug prioritetų, o ekonomika auga tiek, kiek ji auga, nėra paprasta subalansuoti biudžetą“, – pažymėjo jis.

Prezidento teigimu, biudžete numatyta parama socialiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms, taip siekiant sumažinti infliacijos poveikį – anot jo, sudėtinga ekonominė situacija susiklostė dėl geopolitinių aplinkybių.

„(Siekiame – ELTA), kad tokiomis sąlygomis galėtume visgi sparčiau didinti pensijas, socialines išmokas, šeimos paramą užtikrinti (…), kartu norime užtikrinti valstybės saugumą – sukurti stipraus atgrasymo sieną“, – tikino šalies vadovas.

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Kitų metų valstybės biudžeto projektas Seimui pristatytas antradienį, jį svarstys Seimo komitetai.

Finansų ministras anksčiau sakė, kad Lietuva nėra vienintelė Europos Sąjungos valstybė, planuojanti viršyti 3 proc. BVP deficito ribą. Pasak jo, kitąmet šią ribą gali viršyti maždaug 12 Bendrijos šalių, o vidutinis euro zonos deficitas turėtų siekti 3,6 proc. BVP.

Numatoma, kad valstybės biudžeto pajamos kitąmet sieks 22,2 mlrd. eurų, o išlaidos – 27,9 mlrd. eurų.

indeliai.lt

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