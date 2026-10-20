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Prezidentūra: siūlomas biudžeto deficitas yra pagrįstas, prie 3 proc. reikia grįžti 2029-aisiais

2026-10-20 08:55 / šaltinis: BNS / aut. /
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut. /
2026-10-20 08:55
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Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius sako, kad su kitų metų valstybės biudžeto projektu siūlomas 3,8 procento BVP valdžios sektoriaus deficitas yra pagrįstas, o iki Mastrichto kriterijuose numatytos 3 proc. ribos reikės grįžti 2029 metais.

Karinė eisena Gedimino prospektu (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius sako, kad su kitų metų valstybės biudžeto projektu siūlomas 3,8 procento BVP valdžios sektoriaus deficitas yra pagrįstas, o iki Mastrichto kriterijuose numatytos 3 proc. ribos reikės grįžti 2029 metais.

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„Tai (3,8 proc. BVP deficitas 2027 metais – BNS) yra pagrįsta, nes turime realias grėsmes ir turime investuoti į saugumą. Taip pat turime didinti gyventojų pajamas“, – Žinių radijui antradienį sakė V. Augustinavičius.

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Jo teigimu, deficitą artimiausiais metais pučia ankstesni europiniai susitarimai, susiję su deficito įskaičiavimu, kai šalims pristatoma ankstesniais metais įsigyjama ginkluotė.

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Dėl to, pasak V. Augustinavičiaus, Finansų ministerija 2028 metais planuoja dar didesnį deficitą – beveik 5 procentus BVP.

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Tuo metu 2029 metais ministerijai projektuojant 3,9 proc. BVP deficitą, prezidento patarėjas sakė, kad Lietuvai tais metais reikės „grįžti į fiskalinę normą“, todėl politikams reikės „numatyti priemonių už 0,9 proc. BVP, kad deficitas nukristų žemiau Mastrichto kriterijų ribos“.

„Tų būdų yra įvairių: geresnis mokesčių surinkimas, tolesnis šešėlio mažinimas. Reikėtų ir labiau sumažinti tam tikras išlaidas biurokratijai, (...) galbūt labiau ją automatizuoti, (...) tam tikrą nulinės biurokratijos tikslą išsikelti. Ir, be abejo, turėtume toliau skatinti viešąsias investicijas“, – sakė V. Augustinavičius.

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Seimui antradienį teikiamame 2027-ųjų biudžeto projekte suplanuotos 22,2 mlrd. eurų (su ES lėšomis) pajamos – 5,2 proc. daugiau nei šiemet, o išlaidos – 27,9 mlrd. eurų – 1,3 proc. daugiau.

Patarėjo teigimu, biudžetas buvo sudėliotas „gana preciziškai“, atliepiant saugumo, socialinės politikos ir ekonomikos skatinimo poreikius.

„Biudžetas atitinka anticiklinę politiką. Reiškia, kad tai yra naudingas ekonomikai, ir matyt, kad kitoks biudžetas, jis galbūt netgi keltų tam tikrą grėsmę ekonomikos augimui“, – kalbėjo V. Augustinavičius.

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Jis pabrėžė, kad Lietuva nėra vienintėlė šalis regione, kurioje neigiamas viešųjų finansų balansas viršija Mastrichto kriterijus, o tai susiję būtent su gynybos poreikiais.

Be to, V. Augustinavičiaus teigimu, prezidentas patenkintas kitąmet suplanuotu 10,4 proc. vidutinės senatvės pensijos didinimu, panaudojant ir 10 proc. „Sodros“ perviršio.

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Gitanui Nausėdai anksčiau siūlius pensijoms skirti bent 20 proc. „Sodros“ biudžeto pertekliaus, Vyriausybės pasiūlytą dalį patarėjas pavadino „minimalia riba, kiek turėtų būti papildomai skirti pensijoms indeksuoti“.

Kaip rašė BNS, anksčiau biudžeto projektą kritikavo tiek opozicija, tiek koalicijos partneriai, abejoję ir finansų ministro Taurimo Valio kompentencija.

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„Finansų ministras dirba“, – teigė V. Augustinavičius, paklaustas, ar T. Valys, prezidento nuomone, yra tinkamas finansų ministras.

Opozicija tvirtina, kad valdžios sektoriaus deficitą pučianti valdžia nepagrįstai išlaidauja ir palieka spręsti iš to kilsiančias problemas būsimoms Vyriausybėms.

Valdančiosios koalicijos nariai – socialdemokratas Algirdas Sysas ir demokratas Algirdas Butkevičius – irgi kritikavo projektą: pirmasis teigė, kad biudžetas „atrodo nekaip“, o antrasis – kad jame matomas viešųjų finansų valdymas yra „tragiškas“.

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