Naujų Trumpo muito tarifų belaukiant, JAV prekybos deficitas pasiekė naują rekordą

Bendras didžiausios pasaulio ekonomikos prekybos atotrūkis tą mėnesį išaugo net 14,0 proc. ir pasiekė 140,5 mlrd. JAV dolerių sumą, teigiama Prekybos departamento pranešime.

Tai buvo didžiausias vieno mėnesio deficitas nuo pat 1992 m., be to, jis buvo 17,3 mlrd. JAV dolerių didesnis nei peržiūrėtas vasario mėnesio atotrūkis, siekęs 123,2 mlrd. dolerių.

„Belaukdamos muitų, kovą įmonės skubėjo apsirūpinti būtinomis pramoninėmis atsargomis, o parduotuvės krovė ant lentynų vartojimo prekes“, – klientams adresuotame pranešime rašė banko „Wells Fargo“ ekonomistai.

Šie duomenys apima mėnesį iki tos dienos, kai D. Trumpas įvedė didžiulius muito tarifus Kinijai bei mažesnis „bazinius“ 10 proc. muitus prekėms iš daugumos kitų šalių.

Be to, Baltieji rūmai nustatė didesnius muitus dešimtims kitų prekybos partnerių, o po to iki liepos atidėjo jų įsigaliojimą, kad Jungtinės Valstijos turėtų laiko naujai susitarti dėl esamų prekybos sutarčių sąlygų.

Kovo mėnesio prekybos deficitas viršijo 137,6 mlrd. JAV dolerių medianą, kurią „Dow Jones Newswires“ ir „The Wall treet Journal“ apskaičiavo, atlikę ekonomistų apklausą.

Toks prekybos atotrūkis susidarė, importo apimtims išaugus 4,4 proc. iki 419,0 mlrd., mat gyventojai skubėjo apsipirkti, kol įsigalios naujieji garsiai reklamuojami tarifai.

Turbūt labiausiai išaugo vartojimo prekių importo apimtys, kurios kovą padidėjo 22,5 mlrd. JAV dolerių.

Tuo tarpu eksporto apimtys padidėjo vos 0,2 proc. ir pasiekė 278,5 mlrd. JAV dolerių.

„Balandį firmos gali paskutinę minutę pamėginti sušvelninti tarifų poveikį, tačiau po to grynojo eksporto apimčių dinamika turėtų visiškai pakeisti kryptį“, – paaiškino banko „Wells Fargo“ ekonomistai.