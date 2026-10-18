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TV3 naujienos > Verslas

Naujovė Klaipėdos rajone – už 1,2 mln. eurų bus steigiamas paslaugų centras žmonėms su negalia

2026-10-18 18:23 / šaltinis: ELTA
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2026-10-18 18:23
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Klaipėdos rajone, Plikių miestelyje, už beveik 1,2 mln. eurų bus steigiamas kompleksinių paslaugų vaikams su negalia ir dienos užimtumo centras, pranešė rajono savivaldybė.

Negalia (nuotr. ELTA)
GALERIJA (4)

Klaipėdos rajone, Plikių miestelyje, už beveik 1,2 mln. eurų bus steigiamas kompleksinių paslaugų vaikams su negalia ir dienos užimtumo centras, pranešė rajono savivaldybė.

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Skelbiama, kad naujasis centras įsikurs Klaipėdos g. 12. Įgyvendinant projektą bus atliktas pastato kapitalinis remontas, patalpos pritaikytos asmenų su negalia poreikiams, įsigyti reikalingi baldai ir įranga.

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(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Negalia

Bus teikiamos įvairios paslaugos

Centre vaikams su negalia ir jų šeimoms bus teikiamos socialinės, ugdymo, terapinės bei konsultacinės paslaugos. Tuo metu suaugusiesiems su intelekto ir psichikos negalia bus organizuojamas dienos užimtumas, skirtas savarankiškumui ir socialiniams įgūdžiams ugdyti.

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Planuojama, kad kompleksines paslaugas vienu metu galės gauti iki 10 vaikų su negalia, o per metus – ne mažiau kaip 40 vaikų ir jų šeimų. Dienos užimtumo paslaugos vienu metu bus prieinamos 15 suaugusiųjų, per metus – ne mažiau kaip 17 asmenų.

„Plikiuose kuriamame centre vaikai su negalia ir jų šeimos vienoje vietoje galės gauti įvairių specialistų pagalbą, o suaugusiesiems su negalia bus sudarytos sąlygos prasmingai leisti dieną, bendrauti, ugdyti savarankiškumą. Būtent tokio pokyčio ir siekiame“, – pranešime teigia Klaipėdos rajono vicemeras Vytautas Butkus.

Bendra projekto vertė siekia beveik 1,2 mln. eurų, iš kurių apie 815 tūkst. eurų sudaro Europos Sąjungos fondų lėšos, o beveik 382 tūkst. eurų – savivaldybės biudžeto lėšos.

Projektą numatoma įgyvendinti iki 2029 m. rugpjūčio pabaigos.

indeliai.lt

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