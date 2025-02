MPK ir „Karpis“ taikiai išsprendė ginčą dėl informacijos teikimo

Klaipėdos apygardos teismas vasario 13 dieną patvirtino bendrovių taikos sutartį, pagal kurią jos atsisakė skundų teismuose bei nereikalauja atlyginimo už bylinėjimosi išlaidas.

Taikos sutartimi įmonės susitarė, kad prašomą informaciją „Karpiui“ MPK suteiks per 5 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos – iki šių metų liepos 5 dienos.

Teismas taip pat panaikino Šiaulių apygardos ir Marijampolės apylinkės teismų sprendimus dėl tokios informacijos teikimo.

2024 metų birželį Marijampolės apylinkės teismas buvo įpareigojęs MPK informaciją „Karpiui“ suteikti per 14 dienų. Be to, už šio sprendimo nevykdymą teismas MPK skyrė 150 eurų baudą už kiekvieną dieną, taip pat nurodė sumokėti „Karpiui“ 7,8 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidų. Šią nutartį Klaipėdos apygardos teismas vasario 13 dieną panaikino.

„Karpis“ siekė gauti visų nuo 2019 metų rugpjūčio sudarytų MPK sandorių ar kitokių susitarimų, susijusių su teisinių, konsultavimo paslaugų ir kitų, tiesiogiai nesusijusių su pagrindine jos veikla, kopijas.

„Atsakovės (MPK – BNS) prašymas (neteikti duomenų – BNS) pateiktas siekiant ne tariamai apginti savo teises, o piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis, turint vienintelį tikslą – paneigti teismo sprendimo privalomumo ir vykdytinumo principus, užvilkinti įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymą bei kuo ilgiau neteikti ieškovei („Karpiui“ – BNS) prašomos informacijos“, – Šiaulių teismo nutartyje teigė „Karpis“.

Tuo metu MPK siekė dokumentų kopijų teikimo „Karpiui“ terminą pratęsti bent 6-iems mėnesiams.

„Numatytų pateikti dokumentų kopijų ir informacijos per 14 darbo dienų terminą pateikimas nėra objektyviai įmanomas, nėra ekonomiškas ar proporcingas“, – teismui teigė MPK.

Vilniaus apygardos teismas pernai gruodį teisėtu paskelbė testamentą, kuriuo buvęs bendrovės „Karpis“ savininkas, 2019 metais miręs Raimondas Karpavičius visą savo turtą paliko antrai žmonai Aistei Karpavičienei ir broliui Henrikui Karpavičiui. Nutartis įsiteisėjo iš karto, tačiau per tris mėnesius gali būti skundžiama Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

Po šio teismo sprendimo R. Karpavičiaus sūnus Rokas Karpis nebegali pretenduoti į milijoninį verslininko turtą. R. Karpis, nesutikęs su tėvo valia ir ginčijęs testamentą prašydamas jį pripažinti negaliojančiu, 2020 metais pateikė ieškinį teismui.

Šiuo metu teismuose vis dar vyksta ginčai dėl MPK valdymo – R. Karpio iniciatyva paskirtai „Karpio“ vadovei Astai Daminaitei siekiant pakeisti įmonės valdybą bei vadovą, Vilniaus apygardos teismas pernai lapkritį leido jos generaliniam direktoriui H. Karpavičiui bylinėtis dėl šio sprendimo.

H. Karpavičius ir įmonės valdybos pirmininkė Aušra Mockuvienė ginčija „Karpio” sprendimą pakeisti nuostolingai dirbančios MPK valdybos narius.

Tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“ vasarį skelbė, jog su nusikaltimais dėl didelio kokaino kiekio pervežimo siejami R. Karpis ir Virginijus Labutis susiję su „Karpio“ valdybos pakeitimais.

Anot publikacijos, R. Karpis 2022 metais per teismą pasiekė, kad jo dėdė H. Karpavičius būtų nušalintas nuo „Karpio“ valdymo, o vėliau R. Karpio siūlymu teismas įmonės administratoriumi paskyrė advokatą Egidijų Langį, kuris nušalino bendrovės valdybą ir suformavo naują – dvi iš trijų pozicijų joje atiteko su V. Labučiu susijusiems asmenims.

„Siena“ skelbė, kad į valdybą paskirtas buvęs V. Labučio verslo partneris verslininkas Nerijus Kilmanas ir A. Daminaitė, anksčiau vadovavusi V. Labučio bendrovėms „Revivalis“ ir „Sofvila“. A. Daminaitė „Sienai“ teigė, kad V. Labutis yra jos brolis, o prokuroras Antanas Stepučinskas „Sienai“ patvirtino, kad R. Karpis V. Labutį yra įvardijęs kaip savo draugą.

R. Karpavičius per bendrovę „Karpis“ valdė „Marijampolės pieno konservus“, „Rarkarpį“ Tenerifėje, Lukšių ir Širvintų pienines, „Ferogamą“, Ukrainos „Vitaut“.