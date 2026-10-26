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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Ministras Grikšas: užsienio investuotojams saugumo klausimas nėra svarbiausias

2026-10-26 15:58 / šaltinis: BNS
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2026-10-26 15:58
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 Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad potencialiems užsienio investuotojams valstybės saugumo klausimas nėra svarbiausias.

Edvikas Grikšas (nuotr. Josvydo Elinsko)

 Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad potencialiems užsienio investuotojams valstybės saugumo klausimas nėra svarbiausias.

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Anot jo, investuotojai pirmiausia klausia apie Lietuvos mokesčių sistemą, energetikos infrastruktūrą, laisvas teritorijas, kvalifikuotą darbo jėgą.

„Per šias keletą savaičių susitikau su potencialiais investuotojais Jungtinėj Karalystėj, Italijoj, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Klausimas apie saugumą nėra pirmas ir jis nėra netgi top trys klausimas. Visi klausia, kaip pas mus su talentais, kaip pas mus su mokesčių sistema. Jeigu nori ateiti investuoti, klausia, ar turim sklypų, ar turim elektros ir kitus dalykus“, – po susitikimo su asociacijos „Investors' Forum“ atstovais Vyriausybėje žurnalistams pirmadienį sakė E. Grikšas.

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„Taip, dėl saugumo būna klausimas, bet tikrai nebūna pirmasis. Natūralu, mes pozicionuojam Lietuvą tokią, kokia esame – greita, dinamiška, pažangi valstybė“, – pridūrė jis.

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E. Grikšas teigė, kad JK prekybos ministras pažadėjo atvykti į Lietuvą kartu su verslo misija.

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„Mano kolega prekybos ministras pažadėjo atvykti su visa verslo misija į Lietuvą. Nori daugiau apie mus sužinoti, nori mus pažinti, pamatyti būtent mūsų kompetencijų centrus, susitikti su atitinkamomis asmenybėmis. Taip ir statosi Lietuvos įvaizdžio kūrimas“, – kalbėjo E. Grikšas.

Savo ruožtu „Investors’ Forum“ valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas apgailestavo, kad dėl geopolitinės padėties Lietuvoje nėra naujų plyno lauko investicijų.

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„Ko Lietuvoje (...) nėra – naujų investuotojų, naujų plyno lauko investicijų. Dėl įvairių aplinkybių ir visų pirma – geopolitinių aplinkybių, bet taip pat galbūt ir dėl per didelio mūsų valdžios kalbėjimo apie baimes. Kitos pasienio su Rusija valstybės, kaip Suomija ir Lenkija, apie tokias baimes kalba mažiau ir dėl to investuotojai girdi mūsų pačių baimes“, – žurnalistams po susitikimo sakė R. Valiūnas.

„Kadangi bijom mes patys, tai investuotojai irgi pradeda bijoti. Ir tada (...) plyno lauko nauji investuotojai neateina“, – pridūrė jis.

indeliai.lt

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