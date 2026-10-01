Grikšas neigia įtarinėjimus: Inovacijų agentūroje darbuotojai nešalinami pagal partiškumą

„Tikrai nieko panašaus nevyksta – nei partiškumo kažkokie protekcionizmai, nei partiškumo valymai“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė E. Grikšas.
„Nežinau nė vieno iš Inovacijų agentūros darbuotojo partinės priklausomybės, nes mes darbe vadovaujamės principu, kad dirbame dėl valstybės, o ne kažkokios politinės jėgos“, – pridūrė jis.
Edvinas Grikšas neigia įtarinėjimus apie valymus pagal partiškumą Inovacijų agentūroje
BNS rašė, kad idėja patikrinti Inovacijų agentūros darbuotojų partiškumą šią savaitę kilo Seimo Antikorupcijos komisijai. Toks klausimas kilo komisijai aiškinantis aplinkybes dėl įstaigos pertvarkos.
E. Grikšas sakė, kad pertvarka agentūroje susijusi išimtinai su tikslu didinti viešojo sektoriaus efektyvumą.
„Mintis ir ambicija agentūros visą laiką buvo, kad tai turi būti kompetencijų centras, vienas langelis verslui. Su laiku įsivertinome, kad turbūt kai kuriose vietose agentūra galbūt ne į tą pusę nuėjo“, – teigė ministras.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra įpareigojusi naują Inovacijų agentūros vadovę Moniką Paulę, kuri agentūrai vadovauja nuo gegužės vidurio, dirbti trečdaliu efektyviau – jai keliamas lūkestis etatų skaičių sumažinti nuo maždaug 350 iki 233–273, arba apie 22–34 procentais.
M. Paulė anksčiau šią savaitę teigė, kad dėl įstaigos reorganizacijos atleidžiami 16 proc. darbuotojų. Visgi dar kita dalis darbuotojų išeina patys, nes jų netenkina naujos po pertvarkos siūlomos darbo sąlygos.
Inovacijų agentūra buvo įkurta 2022-aisiais, kai buvo sujungtos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) inovacijų veikla, Lietuvos verslo paramos agentūra ir „Versli Lietuva“.