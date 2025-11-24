Ministerija paskelbė konkursą eiti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas

Pretendentų paraiškų bus laukiama iki gruodžio 8 dienos.
Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas atkreipia dėmesį, kad tarybai reikia stipraus lyderio, galinčio priimti atsakingus sprendimus ir užtikrinti efektyvų bei skaidrų institucijos darbą.
„Naujojo direktoriaus tikslas bus modernizuoti žemėtvarkos procesus ir sutelkti komandą, siekiant, kad valstybinė žemė būtų naudojama ne tik pagal geriausios praktikos standartus, bet ir kurtų vertę visuomenei bei Lietuvai“, – pranešime cituojamas ministras.
NŽT direktorius bus skiriamas penkerių metų kadencijai, su galimybe ją pratęsti dar penkeriems metams.
Šiuo metu tarnybai laikinai vadovauja Dovydas Petraška.