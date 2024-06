„Michelin“ žvaigžde įvertinti restoranai jau neatsigina lankytojų: atsakė, ar didins kainas

„Gal praėjus 5–10 minučių po ceremonijos tiesiog užstrigo, nebeveikė rezervacijų sistema. Netilo telefonas, pilna užklausų, pilna žinučių. Labai stipriai jaučiasi“, – BNS penktadienį sakė „Michelin“ žvaigžde įvertinto Vilniaus restorano „Džiaugsmas“ vadovas Paulius Matusevičius.

Vis dėlto BNS pakalbintų restoranų vadovai tikina, jog sulaukus pripažinimo bent kol kas neplanuoja didinti kainų.

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos vadovė Evalda Šiškauskienė pabrėžia, jog Lietuva įvertinimų skaičiumi išsiskiria iš Baltijos šalių, o restoranų vadovai jau laukia augančio turistų skaičiaus.

REKLAMA

REKLAMA

Ketvirtadienį „Michelin“ gido sudarytojai ceremonijoje Vilniuje paskelbė, kad keturi šalies sostinės restoranai – „Demo“, „Džiaugsmas“, „Nineteen18“ ir „Pas mus restoranas“ – įvertinti viena šio prestižinio leidinio žvaigžde.

REKLAMA

„Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (50 nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) +46 „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

(50 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Michelin“ gido įvertinimo paskelbimas

Žvaigžde įvertintieji sulaukia daug rezervacijų

Vieną „Michelin“ žvaigždę gavusio restorano „Demo“ vyriausiojo šefo Tado Eidukevičiaus teigimu, įvertinimo rezultatas jau juntamas.

„Iškart matome išaugusį susidomėjimą, žymiai padidėjusį rezervacijų skaičių“, – BNS teigė T. Eidukevičius.

Prieš dvejus metus Naujamiestyje atsidariusio restorano virtuvės vadovas sako, kad pagrindiniai turistų srautai jį iki šiol aplenkdavo, tačiau užsieniečiai sudaro apie pusę svečių, nemažai jų atvyksta iš Skandinavijos.

REKLAMA

REKLAMA

T. Eidukevičiaus nuomone, „Michelin“ įvertinimas padės pritraukti daugiau turistų, vertinančių gerą gastronomiją: „Vienaip ar kitaip, „Michelin“ gidas yra valstybės rinkodaros dalis, jis skirtas užsienio turizmo rinkoms. Tai atves turizmo potencialą į visą šalį.“

Jo teigimu, gavus „Michelin“ žvaigždę, restoranas kol kas kainų kelti neplanuoja, nes „gastronomija turi būti pasiekiama visiems“.

„Džiaugsmo“ vadovas P. Matusevičius taip pat teigė, kad restoranas kainų nedidins.

„Buvome tos nuomonės – daryti, ką darome. Kainų nesiruošiame kelti, nedidinti, kaip juokaujama, po euriuką. To tikrai nedarysime“, – patikino P. Matusevičius.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Norime išlikti tokie patys ir daryti tai, ką galime geriausiai“, – taip „Michelin“ įvertinimą komentavo „Džiaugsmo“ direktorius.

Paklaustas apie ateities planus, P. Matusevičius teigė, kad pokyčių restoranas neplanuoja, tačiau didėjant svečių srautui įdarbins daugiau darbuotojų.

Tuo metu restorano „Red Brick“ Ukmergės rajone, gavusio „Michelin Green Star“ žvaigždę, valdytojos „Farmers Circle“ generalinis direktorius Nielsas Peteris Pretzmannas (Nielsas Peteris Pretsmanas) įvertinimą pavadino tiek pripažinimu, tiek verslo galimybe.

REKLAMA

Jis pripažino, kad susidomėjimas restoranu pastaruoju metu itin išaugęs, o „Red Brick“ pastebėjo ne tik „Michelin“ – neseniai jo teritorijoje filmuota ir televizijos laida.

„Rezervacijų skaičius auga itin greitai“, – BNS teigė N. P. Pretzmannas.

85 kilometrus nuo Vilniaus nutolusiame ekologiškame ūkyje dar veikia viešbutis, renginių erdvė, vietos produkcijos parduotuvė.

„Gauta žvaigždė yra žingsnis ūkio kelyje. Tikriausiai viskas bus šiek tiek lengviau, įvertinimas suteiks mums daugiau galimybių kalbėti apie ekologišką, švarų maistą“, – sakė N. P. Pretzmannas.

REKLAMA

„Tai įvertinimas už mūsų ilgametę veiklą dirbant tvaraus žemės ūkio srityje. Džiaugiuosi, kad kažkas tą pastebėjo“, – kalbėjo jis.

„Michelin Green Star“ suteikiama už tvarią veiklą. Pasak ekonomikos ir inovacijų ministrės Aušrinės Armonaitės, šią žvaigždę visame pasaulyje turi tik 500 maitinimo įstaigų.

Į gidą patekę restoranai taip pat tikisi susidomėjimo

Į „Michelin“ rekomenduojamų sąrašą patekusio Vilniaus „Stiklių“ restorano direktorė Indrė Ragelevičienė teigė kol kas didesnio susidomėjimo nepastebėjusi, tačiau jo tikisi. Pasak jos, dabar Lietuvai svarbu užtikrinti, kad užsieniečiai galėtų patogiai ir greitai atvykti čia lėktuvais ar kitu transportu.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Mes labai tikimės, kad tai bus reikšminga įtaka pasauliniu mastu tiek viešbučiui, tiek restoranui. Mūsų šalis tikrai labai nedidelė, bet susižerti tiek įvertinimų tai yra tikrai puikios žinios ir mes manome, kad būtent šitas „Michelin“ gidas padidins turistų srautus, ypač gastronominių turistų, tik svarbu, kad skrydžių būtų pakankamai, o mes jau visus apgyvendinsime“, – BNS sakė I. Ragelevičienė.

„Kabiname įvertinimą ant pastato fasado ir laukiam svečių“, – pridūrė ji. Ji taip pat teigė kol kas nežinanti, ar keisis restorano rinkodara.

REKLAMA

„Stikliai“ visada buvo tam tikrame lygyje ir išlaikė tam tikrą kartelę, tai stengsimės ją išlaikyti ir daryti tai, ką darėme iki šiol, o dėl kainos tai tikrai negaliu atsakyti į šitą klausimą, nes ją įtakoja daug kitų faktorių, todėl laikas parodys“, – aiškino I. Ragelevičienė.

„Bib Gourmand“ kategorijoje įvertinto Kauno restorano „Numan“ vadovas Paulius Žekonis teigė, jog „Michelin“ įvertinimas restoranui padės ištransliuoti pasikeitusią jo specifiką.

REKLAMA

„Mes perėmėme restoraną su tuo pačiu pavadinimu, kur buvo molekulinė virtuvė ir mes jau daugiau negu keturis metus bandom pakeisti tą koncepciją, bet labai sunku ištransliuoti, kad mes čia pasikeitėm ir nebėra tos molekulinės virtuvės, tai gaunasi čia irgi tas „Bib'as“, tas įvertinimas, kainos ir kokybės santykis, tai mes labai ir norim tą akcentuoti“, – BNS sakė P. Žekonis, vadovaujantis ir į „Michelin“ rekomenduojamų sąrašą patekusiam Vilniaus restoranui „Elven“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Vilniuje manome, kad žmonių padvigubės, o Kaune nežinau, kadangi tas restoranas nėra naujas. Tikimės, kad tie, kas mus pamiršo, atras mus iš naujo, o tie, kas neragavę, irgi ateis“, – pridūrė jis.

Anot P. Žekonio, restoranų vadovai jau gegužę galėjo spėti, kad pateks į rekomenduojamų sąrašą, tačiau aukštesni įvertinimai buvo staigmena.

„Labai norėjom, tikėjomės tų rekomendacijų, nes kai gavom anketą (kvietimą į renginį – BNS), tai visi ir šnekėjo, kad 99 proc., kad jau tą rekomendaciją gausim. (...) Tai buvo turbūt gegužės pirmoj pusėj, nes buvo taip, kad dviem užėjimais išsiuntinėjo tas anketas ir mes anketos pirmu ėjimu negavom ir labai nusiminėm, nes visi aplinkui lyg ir gavo, o paskui tą pačią dieną įkrito ir „Elven“, ir „Numan“, čia buvo gegužės pradžioje“, – pasakojo P. Žekonis.

REKLAMA

E. Šiškauskienė: Lietuva išsiskiria, laukiama daugiau turistų

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos vadovė E. Šiškauskienė pabrėžia, jog Lietuva įvertinimų skaičiumi išsiskiria iš Baltijos šalių, o restoranų vadovai laukia augančio turistų skaičiaus. E. Šiškauskienė BNS teigė nesitikėjusi tiek daug įvertintų restoranų.

„Nesitikėjom iš tikrųjų, nes kitos šalys tai pasirašė penkiems metams sutartis, mes – trims metams ir kažkaip tikrai labai maloniai nustebino ir pradžiugino, kad gavom šitiek žvaigždžių, tiek tų rekomenduojamų, kas yra labai didelis dalykas“, – sakė ji.

REKLAMA

Anot jos, Baltijos šalių kontekste Lietuva atrodo itin gerai – čia restoranų su „Michelin“ žvaigždute yra tiek pat, kiek Latvijoje ir Estijoje kartu sudėjus. E. Šiškauskienės teigimu, tam įtakos galėjo padaryti tai, kad Lietuvoje yra daugiau miestų ir gerų restoranų.

„Pas mus yra geografija didesnė – Latvija, tai mes vis tiek kažkaip asocijuojam, kad tai yra Ryga ir Jūrmala, tai Lietuva yra visa Lietuva, kas yra tikrai labai svarbu, nes pasižiūrėkit – kur bevažiuotume, ar į kokį miestelį, ar į Klaipėdą – visur yra gerų restoranų“, – sakė E. Šiškauskienė.

REKLAMA

REKLAMA

Ji teigė mananti, jog Lietuvai šis įvertinimas atneš itin didelę naudą.

„Rinkodarine prasme Lietuvai šitam karo fone, kai nenorim švaistyti pinigų sakydami, kad mes esam saugi ir gera šalis, atvažiuokit, tai dabar „Michelin“ prasme mums yra labai labai didelis dalykas. (...) Kalbėjom ir su estais, ir su latviais, kad srautas (keliautojų – BNS) tikrai pakyla – vieni važiuoja tik į „Michelin“ ir jiems čia nauja destinacija, kiti pamatę „Michelin“ atvažiuos čia pasižiūrėti, nes tikrai dar daug kas mūsų nežino“, – pasakojo asociacijos vadovė.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija anksčiau BNS nurodė jog, siekdama būti įtraukta į „Michelin“ gidą Lietuva per trejus metus sumokėjo per 1,5 mln. eurų (be PVM), kad „Michelin“ vertintojai aplankytų Lietuvą.

2023 metų lapkritį „Michelin“ suteikė žvaigždę Latvijos restoranui „Max Cekot Kitchen“, o Estijos restoranams „NOA Chef's Hall“ ir „180 by Matthias Diether“ po žvaigždę suteikta 2022 metų vasarą.